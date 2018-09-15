Обрані найкращі гумористичні фото дикої природи 2018

Ці кумедні фото тварин зроблять ваш день / theguardian

У число світлин-фіналістів фотоконкурсу Comedy Wildlife Photography Awards потрапило 12 робіт.

Конкурс задуманий для того, щоб підвищити у жителів усього світу обізнаність про дику природу.

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Найкращі гумористичні фото дикої природи 2018

Найкращі гумористичні фото дикої природи 2018

Найкращі гумористичні фото дикої природи 2018

Найкращі гумористичні фото дикої природи 2018

Найкращі гумористичні фото дикої природи 2018

Найкращі гумористичні фото дикої природи 2018

Найкращі гумористичні фото дикої природи 2018

Найкращі гумористичні фото дикої природи 2018

Найкращі гумористичні фото дикої природи 2018

Найкращі гумористичні фото дикої природи 2018

Найкращі гумористичні фото дикої природи 2018

Найкращі гумористичні фото дикої природи 2018

До слова, у Південній Африці вперше у світі народилися левенята з пробірки. Експерти з Університету Преторії (ПАР) уперше провели процедуру штучного запліднення для великих кішок. У результаті на світ з'явилися два левеняти.

Це все було неймовірно цікаво. Особливо, коли ми дізналися, що самка завагітніла. Ну, а момент появи здорових дитинчат, що кличуть маму – це справжнє щастя, – розповіла ветеринар Ізабела Каллеальта.

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