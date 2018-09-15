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Обрані найкращі гумористичні фото дикої природи 2018

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Ці кумедні фото тварин зроблять ваш день - фото 1
Ці кумедні фото тварин зроблять ваш день / theguardian

У число світлин-фіналістів фотоконкурсу Comedy Wildlife Photography Awards потрапило 12 робіт.

Конкурс задуманий для того, щоб підвищити у жителів усього світу обізнаність про дику природу.

І ще: Чоловік створює кумедні ілюстрації зі своїм собакою: веселі фото

Найкращі гумористичні фото дикої природи 2018 - фото 276053
Найкращі гумористичні фото дикої природи 2018
Найкращі гумористичні фото дикої природи 2018 - фото 276052
Найкращі гумористичні фото дикої природи 2018
Найкращі гумористичні фото дикої природи 2018 - фото 276051
Найкращі гумористичні фото дикої природи 2018
Найкращі гумористичні фото дикої природи 2018 - фото 276050
Найкращі гумористичні фото дикої природи 2018
Найкращі гумористичні фото дикої природи 2018 - фото 276049
Найкращі гумористичні фото дикої природи 2018
Найкращі гумористичні фото дикої природи 2018 - фото 276048
Найкращі гумористичні фото дикої природи 2018
Найкращі гумористичні фото дикої природи 2018 - фото 276047
Найкращі гумористичні фото дикої природи 2018
Найкращі гумористичні фото дикої природи 2018 - фото 276046
Найкращі гумористичні фото дикої природи 2018
Найкращі гумористичні фото дикої природи 2018 - фото 276045
Найкращі гумористичні фото дикої природи 2018
Найкращі гумористичні фото дикої природи 2018 - фото 276044
Найкращі гумористичні фото дикої природи 2018
Найкращі гумористичні фото дикої природи 2018 - фото 276043
Найкращі гумористичні фото дикої природи 2018
Найкращі гумористичні фото дикої природи 2018 - фото 276042
Найкращі гумористичні фото дикої природи 2018

До слова, у Південній Африці вперше у світі народилися левенята з пробірки. Експерти з Університету Преторії (ПАР) уперше провели процедуру штучного запліднення для великих кішок. У результаті на світ з'явилися два левеняти.

Це все було неймовірно цікаво. Особливо, коли ми дізналися, що самка завагітніла. Ну, а момент появи здорових дитинчат, що кличуть маму – це справжнє щастя, – розповіла ветеринар Ізабела Каллеальта.

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Джерело: theguardian
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