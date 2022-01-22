Syberia: The World Before – стало відомо, коли вийде продовження легендарної гри

Автори Syberia: The World Before оголосили точну дату виходу гри на PC – фінальна (хоча, швидше, остання, якщо враховувати англійський текст) частина серії стане доступна 18 березня в Steam, EGS і GOG.

Спочатку The World Before планували випустити на комп'ютерах 10 грудня, але потім перенесли на початок цього року, пише nme.

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Розробникам потрібен додатковий час, щоб покращити гру, яка дійсно заслуговуватиме на увагу. Після релізу на PC цього року Syberia The World Before з'явиться і на консолях.

Нагадаємо, що в Syberia: The World Before на гравців чекають відразу дві головні героїні: піаністка Дана Роуз, яка живе у Вагені в 1937 році, а у 2004 році гравцям доведеться зануритися у гру за Кейт Вокер. Автори обіцяють повернення до джерел, складні головоломки, яскравих персонажів та захоплюючий сюжет!

Наразі дивимося трейлер гри:

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