Автори PUBG подали до суду на Apple, Google і творців Free Fire: у чому причина

Кілька днів тому PUBG: Battlegrounds, знаменита "королівська битва", нарешті стала умовно-безкоштовною. Але це, як виявилося, не єдина новина, пов'язана з бойовиком.

Його автори вкотре вирішили подати до суду на не дуже обережних у конкурентів. Про це розповідає видання The Verge.

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Цього разу Krafton вирішила піти війною на компанію Sea і її підрозділ Garena, творців бойовиків Free Fire і Free Fire Max. На думку власників бренду PUBG, розробники скопіювали безліч елементів Battlegrounds: висадку з повітря, структуру гри, колірну гаму, а також мультяшне курча, яке відсилає до фрази Winner, winner, chicken dinner з PlayerUnknown's Battlegrounds.

Крім того, у позові згадуються Apple та Google, оскільки вони поширюють плагіат. Дісталося навіть YouTube, тому що адміністрація сайту відмовляється видаляти геймплейні ролики Free Fire і сцени з китайського фільму Biubiubiu (в якому теж знайшлися запозичення з PUBG).

Раніше розробники PlayerUnknown's Battlegrounds представили другий тизер нової карти Taego. Ролик створений в кінематографічному стилі. Відео починається з кадрів з літака, в якому два персонажі. Пізніше відбувається вибух, який призводить до загоряння двигунів. Це змушує героїв вистрибнути з літака і приєднатися до "королівської битви".

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