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SWOIIA поділилась треком для Нацвідбору Євробачення 2024

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SWOIIA представила пісню "Little Angels" - фото 1
SWOIIA представила пісню "Little Angels" / фото з інстаграму співачки

Артистка SWOIIA запрем'єрила трек "Little Angels". З ним вона потрапила до лонглиста на Нацвідбір Євробачення 2024.

Зараз разом з іншими учасникам у голосуванні в Дії артистка бореться за можливість стати 11-м фіналістом Нацвідбору Євробачення 2024. Новий трек співачки SWOIIA присвячується українським дітям, на чиї долі нині випадає безліч надскладних і зовсім недитячих випробувань. Адже багато з них було цинічно викрадено і вивезено з рідної країни.

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"Little Angels" – пісня про все те, що щодня доводиться проходити маленьким янголятам, про їх викрадене дитинство.

Зараз наші українські діти та тисячі дітей по всьому світу стикаються з надскладними і зовсім недитячими випробуваннями, долаючи їх з надзвичайною сміливістю, яка властива навіть не всім дорослим. Я захоплююсь українськими жінками, а саме українськими матерями, які зараз намагаються захистити найдорожче, що у них є, своїх дітей,
– зазначає співачка.

SWIIA – Little Angels: слухайте пісню співачки

Сама SWOIIA родом із Донеччини, де не була з 2014 року і вона мріє повернутись в український Донецьк.

Донецьк – це місце, де я робила свої перші кроки у творчості ще зовсім маленькою дівчинкою. І тепер моє серце розривається, знаючи, скільки українських дітей було викрадено і насильно відправлено на російську сторону з наших прифронтових територій. І я молюсь, щоб усі ці діти змогли повернутись додому! Я вірю, що теж вже зовсім скоро потраплю в український Донецьк!
– каже вона.

Уже зараз можна проголосувати в застосунку Дія за те, щоб SWOIIA стала одинадцятою учасницею Нацвідбору на Євробачення 2024 і отримала можливість представити Україну на цьому пісенному конкурсі.

Я хочу, щоб увесь світ почув про ці недопустимі речі, які Росія робить з українськими дітьми — про те, як вони крадуть наше майбутнє, про те, як вони розлучають родини, я хочу, щоб увесь світ знав правду,
– емоційно коментує співачка.

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Переходьте за посиланням і голосуйте за того учасника, якого хочете побачити у фіналі Нацвідбору на Євробачення 2024!

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