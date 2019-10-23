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Святвечір – новий вихідний в Україні: коли треба відпрацювати 6 січня 2020
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Початок Нового року традиційно буде багатим на вихідні. Окрім уже звичних дат, у 2020-му українці будуть відпочивати також 6 січня, адже Святвечір в Україні стане офіційним вихідним.
Відзначимо, що Святвечір у 2020-му році припадає на понеділок, а вже наступного дня, 7 січня, ми відзначатимемо Різдво Христове. Таким чином, робочий тиждень стартує лише у вівторок, 8 січня.
До теми: Вихідні 2019 в Україні – календар усіх свят на рік
Враховуючи звичні суботу й неділю 4 і 5 січня відповідно, загалом на початку 2020 року буде чотири вихідні поспіль – з 4 по 7 січня включно. Про це повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук на брифінгу за підсумками засідання Уряду.
Водночас додатковий вихідний доведеться відпрацювати в суботу, 11 січня.
|Календар вихідних у січні 2020
|ПН
|ВТ
|СР
|ЧТ
|ПТ
|СБ
|НД
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|6
|7
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|9
|10
|11
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|16
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|18
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|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|31
* вихідні у жовтні виділено червоним кольором
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