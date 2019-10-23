Святвечір – новий вихідний в Україні: коли треба відпрацювати 6 січня 2020

Початок Нового року традиційно буде багатим на вихідні. Окрім уже звичних дат, у 2020-му українці будуть відпочивати також 6 січня, адже Святвечір в Україні стане офіційним вихідним.

Відзначимо, що Святвечір у 2020-му році припадає на понеділок, а вже наступного дня, 7 січня, ми відзначатимемо Різдво Христове. Таким чином, робочий тиждень стартує лише у вівторок, 8 січня.

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Враховуючи звичні суботу й неділю 4 і 5 січня відповідно, загалом на початку 2020 року буде чотири вихідні поспіль – з 4 по 7 січня включно. Про це повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук на брифінгу за підсумками засідання Уряду.

Водночас додатковий вихідний доведеться відпрацювати в суботу, 11 січня.

Календар вихідних у січні 2020 ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

* вихідні у жовтні виділено червоним кольором

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