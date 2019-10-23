Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Шахтар Серіал Великі Вуйки Хелловін

Святвечір – новий вихідний в Україні: коли треба відпрацювати 6 січня 2020

  • 16
6 січня в Україні Святвечір - фото 1
6 січня в Україні Святвечір

Початок Нового року традиційно буде багатим на вихідні. Окрім уже звичних дат, у 2020-му українці будуть відпочивати також 6 січня, адже Святвечір в Україні стане офіційним вихідним.

Відзначимо, що Святвечір у 2020-му році припадає на понеділок, а вже наступного дня, 7 січня, ми відзначатимемо Різдво Христове. Таким чином, робочий тиждень стартує лише у вівторок, 8 січня.

До теми: Вихідні 2019 в Україні – календар усіх свят на рік

Враховуючи звичні суботу й неділю 4 і 5 січня відповідно, загалом на початку 2020 року буде чотири вихідні поспіль – з 4 по 7 січня включно. Про це повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук на брифінгу за підсумками засідання Уряду.

Водночас додатковий вихідний доведеться відпрацювати в суботу, 11 січня.

Календар вихідних у січні 2020
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

* вихідні у жовтні виділено червоним кольором

Слухайте також: Популярна музика для вихідних

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Xiaomi наступила собі на горло: ці смартфони однозначно не варто купувати
  • 21 жовтня, 14:30
  • 17673
Коли переводять годинник 2019: перехід на зимовий час в Україні
  • 18 жовтня, 18:45
  • 2926
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1840289
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Україна