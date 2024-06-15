На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Святослав Вакарчук зустрівся на сході із Оксаною "Ксеною" Рубаняк
-
- 30
Українська письменниця та кулеметниця з Івано-Франківщини Оксана "Ксена" Рубаняк, яка служить у 72-й механізованій бригаді імені Чорних Запорожців, нещодавно зустрілася з лідером гурту "Океан Ельзи" Святославом Вакарчуком.
Вони радісно сфотографувалися разом, і артист поділився цим кадром в Instagram.
Варто знати: Новий рід військ – в Україні офіційно запустились Сили безпілотних систем
Святослав Вакарчук опублікував пост, в якому повідомив про знайомство з письменницею та військовослужбовицею Оксаною Рубаняк. За словами артиста, дівчина його надихає. До того ж людей, якими співак захоплюється, на фронті наразі більше, ніж поза ним.
Мої поїздки на фронт мають одну перевагу: вони дають можливість знайомитись з людьми, які мене надихають. Скажу відверто, що на фронті таких людей зараз значно більше, ніж поза ним. Одна з таких – Оксана Рубаняк, позивна "Ксена". Письменниця, яка стала воїном. З такими людьми хочеться йти вперед. До перемоги! – закликав Вакарчук.
Також лідер гурту "Океан Ельзи" відвідав військовий підрозділ на Харківщині, для яких виступив зі своїм репертуаром. Як виявилося, там служать калуські бійці, чим був вражений співак, оскільки вони нагадали йому про рідний край.
Оксана Рубаняк – українська поетеса, письменниця і громадська активістка. Після початку повномасштабного вторгнення вона вступила до ТРО, а далі до лав ЗСУ. Служила у кулементному взводі 72-ї окремої механізованої бригади. У березні 2022 року отримала важке поранення, через кілька місяців повернулася у стрій. На початку 2024 року стала командиркою взводу ЗСУ.
Місяць тому Оксана також мала можливість зустрітися з легендарною Ліною Костенко, якій вона показала свою поетичну збірку "Назустріч смерті". Такі зустрічі не просто піднімають моральний дух, але й демонструють єдність нації у складні часи.
Читайте також: Українка пішки вийшла з окупованої частини Херсонської області : дрон вивів її з моста
-
13:17Три знаки Зодіаку, яким варто заощаджувати гроші до кінця місяця
-
12:16Трейлер документального фільму "Реал" Олега Сенцова виклали у мережу
-
11:13Віктор Ющенко став зіркою тіктоку: кумедне відео завірусилось у мережі
-
10:15Готуємо найпухкіші вареники з полуницею разом з Євгеном Клопотенком
-
09:15Що робити, якщо запізнився на роботу: практичні поради
-
Українські патріотичні пісні: плейлист, який підіймає дух
- 18 червня
-
20:20На аукціоні в Британії продадуть мотиваційні постери часів Другої світової війни
-
19:25Андрій Шевченко емоційно звернувся до ЗСУ та українців перед матчем Румунія-Україна
-
18:30Співачка Тіна Кароль пройшла курс військового вишколу з ветеранами "Азову"
-
17:25Ловіть рецепт легкого літнього салату від Ектора Хіменеса-Браво
-
16:20"Мені потрібна тиша": захисниця Маріуполя "Пташка" припиняє співпрацю з 59-ою ОМПБр
-
15:15TESLA, FORD, JEEP: найпопулярніші в Україні вживані авто з США
-
14:25Неофіційний гімн України на Євро-2024: YAKTAK представив новий трек "Ми йдемо"
-
13:20Письменник Сергій Жадан присвятив вірш медичному батальйону "Госпітальєри"
-
З Днем народження: ТОП 75 привітань у віршах, прозі та смс українською
-
12:21У Мюнхені перед матчем України на Євро-2024 встановили частину трибуни стадіону з Харкова
-
11:20Голлівудська зірка Вігго Мортенсен відвідав кінофестиваль "Миколайчук OPEN" у Чернівцях
-
10:15Загадкова виконавиця Klavdia Petrivna презентувала нову пісню "Театр"
-
09:16Залучають мігрантів: в Україні 74% будівельних компаній відчувають дефіцит кадрів
- 17 червня
-
20:25Нове світосприйняття і підтримка полонених: SAVLEPOV святкує своє 36-річчя
-
19:25В Одесі представили новий український морський дрон Stalker 5.0. вартістю €60 тисяч
-
18:30Артем Пивоваров став продюсером: презентував перший трек з учасниками Голосу країни
-
17:255 правил ефективного навчання в часи ШІ й постійних змін
-
16:25Харківський патрульний отримав звання почесного донора України
-
15:20"Конотопська відьма" на Саміті миру у Швейцарії: актори зіграли фрагменти вистави
-
13:17Три знаки Зодіаку, яким варто заощаджувати гроші до кінця місяця
-
09:15Що робити, якщо запізнився на роботу: практичні поради
- 18 червня
-
18:30Співачка Тіна Кароль пройшла курс військового вишколу з ветеранами "Азову"
-
14:25Неофіційний гімн України на Євро-2024: YAKTAK представив новий трек "Ми йдемо"
-
10:15Загадкова виконавиця Klavdia Petrivna презентувала нову пісню "Театр"
- 17 червня
-
18:30Артем Пивоваров став продюсером: презентував перший трек з учасниками Голосу країни
-
14:20Реперка Alyona Alyona відсвяткувала 33-річчя на фронті: провела концерт
-
10:15Три знаки Зодіаку, яким варто тримати язик за зубами у понеділок
- 16 червня
-
17:19Усього за 23 секунди: Албанія встановила новий рекорд швидкості забитого гола на Євро
-
13:17Як провести День батька: цікаві ідеї для сімейного дозвілля
-
09:15Україна повернула ще 14 дітей з росії та тимчасово окупованих територій
-
07:18Ти – наш супергерой: красиві й оригінальні привітання з Днем батька
- 15 червня
-
17:17Добірка красивих фільмів до Дня батька, які зворушать до глибини душі
-
13:20Обманув систему: фотограф подав реальну фотографію на конкурс для зображень з ШІ
-
09:15"Наші міста борються за свободу" : футболісти збірної України записали звернення про війну
- 14 червня
-
17:25Це в нас від предків: чому всі так люблять пліткувати
-
09:17Хорошого батька замінити таким же неможливо: красиві цитати про татусів
- 13 червня
-
22:13Красиві й оригінальні привітання з Міжнародним днем блогера
-
14:20З фольклорними нотами: Віктор Винник і МЕРІ зняли кліп на пісню "Красиво"
-
10:17Здійснив свою мрію: захисник з Львівщини танцював на великій сцені на протезі
- 12 червня
-
18:17Мадонна підтримала українських дітей, які постраждали від війни: зворушливе відео
-
14:16Три знаки Зодіаку, яким ревнощі здатні затьмарити розум
- 11 червня
-
18:30Допомогла ЗСУ: на концерті Артема Пивоварова українка попрощалася із довгим волоссям
-
14:20Прапор довжиною 207 метрів: у столиці встановили рекорд України
-
10:20МОН змінило умови вступу для бакалаврів, магістрів та аспірантів: що оновилось