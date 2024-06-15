Святослав Вакарчук зустрівся на сході із Оксаною "Ксеною" Рубаняк

Українська письменниця та кулеметниця з Івано-Франківщини Оксана "Ксена" Рубаняк, яка служить у 72-й механізованій бригаді імені Чорних Запорожців, нещодавно зустрілася з лідером гурту "Океан Ельзи" Святославом Вакарчуком.

Вони радісно сфотографувалися разом, і артист поділився цим кадром в Instagram.

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Святослав Вакарчук опублікував пост, в якому повідомив про знайомство з письменницею та військовослужбовицею Оксаною Рубаняк. За словами артиста, дівчина його надихає. До того ж людей, якими співак захоплюється, на фронті наразі більше, ніж поза ним.

Мої поїздки на фронт мають одну перевагу: вони дають можливість знайомитись з людьми, які мене надихають. Скажу відверто, що на фронті таких людей зараз значно більше, ніж поза ним. Одна з таких – Оксана Рубаняк, позивна "Ксена". Письменниця, яка стала воїном. З такими людьми хочеться йти вперед. До перемоги! – закликав Вакарчук.

Також лідер гурту "Океан Ельзи" відвідав військовий підрозділ на Харківщині, для яких виступив зі своїм репертуаром. Як виявилося, там служать калуські бійці, чим був вражений співак, оскільки вони нагадали йому про рідний край.

Оксана Рубаняк – українська поетеса, письменниця і громадська активістка. Після початку повномасштабного вторгнення вона вступила до ТРО, а далі до лав ЗСУ. Служила у кулементному взводі 72-ї окремої механізованої бригади. У березні 2022 року отримала важке поранення, через кілька місяців повернулася у стрій. На початку 2024 року стала командиркою взводу ЗСУ.

Місяць тому Оксана також мала можливість зустрітися з легендарною Ліною Костенко, якій вона показала свою поетичну збірку "Назустріч смерті". Такі зустрічі не просто піднімають моральний дух, але й демонструють єдність нації у складні часи.

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