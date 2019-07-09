Святослав Вакарчук вперше показав спільні фото з коханою та дочкою

Лідер партії "Голос" та фронтмен гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук з нагоди Дня сім'ї оприлюднив невідомі раніше фото з коханою Лялею Фонарьовою та її донькою.

Святослав Вакарчук завжди ретельно оберігав особисте життя, і тільки тепер трішки привідкрив завісу. Лідер партії "Голос" у День родини показав зворушливі фото з власною сім'єю.

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"Якби не моя сім'я, я не став би тим, ким є зараз. Дякую вам, мої рідні!" – підписав колаж Вакарчук. Зазначимо, що на світлинах, крім фронтмена ОЕ, зображені також його кохана Ляля Фонарьова та її 25-річна дочка від першого шлюбу Діана, яку пара виховувала разом.

Сімейні знімки для Вакарчука – справді рідкість. Ми досі на 100% не знаємо, чи одружились Святослав і Ляля, а сам музикант підтверджувати цю інформацію не поспішає та продовжує тримати особисте життя в таємниці. Відомо, що пара вже понад 20 років разом.

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