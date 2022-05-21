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війна Kalush

Святослав Вакарчук виступив перед бійцями Нацгвардії

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Святослав Вакарчук виступив перед бійцями Нацгвардії - фото 1

Музикант і фронтмен гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук дав концерт для бійців Національної гвардії України. Він відвідав військовослужбовців у межах спеціального туру, який розрахований на підтримку захисників.

Святослав Вакарчук перебуває у турі на підтримку військових на війні. Він дав мініконцерт для військовослужбовців НГУ. Співак коментує, що цей тур створили та організували задля того, щоб зробити усе можливе для перемоги.

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"Я не розділяю військові формування на Збройні сили, Нацгвардію, Прикордонників та інших – це все армія, мені так легше, бо усі тримають зброю в руках, усі захищають Україну. Наша армія, як на мене, найкраща у світі" – розповів Вакарчук.

Зустріч з військовими Нацгвардії розпочалася з неформальної бесіди, тема незмінна – війна.

Святослав Вакарчук виступив перед бійцями Нацгвардії - фото 505776

Святослав Вакарчук виступив перед бійцями Нацгвардії - фото 505777

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