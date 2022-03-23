Святослав Вакарчук виконав пісню "Все буде добре" під час візиту Рівненщини

Співак Святослав Вакарчук продовжує їздити Україною, щоб підтримувати наших земляків у ці непрості часи. Зараз він перебуває на Рівненщині, де він заспівав свою культову пісню "Все буде добре".

Як розповідає глава Рівненької ОВА Віталій Коваль, Святослав Вакарчук відвідав пацієнтів і співробітників одного з медичних закладів Рівненщини.

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Крім того, він побував у рівненьких рятувальників. Поспілкувався також зі співробітниками Національної поліції, а також у центрі для переселенців.

Нагадаємо, що Святослав Вакарчук вступив до лав територіальної оборони. Там він отримав завдання – їздити Україною з концертами, а також надихати людей.

Такі зустрічі є важливими. І їх основним лейтмотивом є те, що схід, захід, північ і південь країни – це єдиний організм, який живе свободою. Тож віримо в перемогу і наближаємо її, – сказав голова Рівненької ОВА Віталій Коваль.

Ми пишаємося Святославом Вакарчуком, а також вдячні йому за те, що він робить. Це надзвичайно важливо для того, щоб об'єднувати усю нашу велику та найкращу країну!

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