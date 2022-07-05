Святослав Вакарчук став знову батьком: як назвали донечку

21 червня 2022 року музикант Святослав Вакарчук став вдруге батьком. У нього та його цивільної дружини народилася донечка. Читайте далі та дізнайтеся, яке ім'я у малятка!

На офіційній сторінці в соцмережах гурту "Океан Ельзи" з'явилася інформація, що фронтмен гурту став знову батьком.

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Відомо, що майже рік тому – 19 червня 2021 року – у Святослава Вакарчука народився син, якого нарекли Іваном на честь батька музиканта.

Цього літа у співака народилася донечка. Малечу назвали Соломією. Ім'я, яке обрали батьки для дитини, означає "мир". Ще батьки зауважують, що вирішили більше не розголошувати будь-яку іншу інформацію й просять з повагою поставитися до їх рішення та права на приватне життя.

"Вітаємо тебе в нашій дружній "Океанівській" та великій українській родині, маленька україночка Соломія Святославівна Вакарчук. Перемоги нам всім. Після якої – миру вам назавжди, наші діти", – прокоментували колеги музиканта.

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