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Соліст гурту O.Torvald показав серію знімків з тренувань ЗСУ
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Фронтмен гурту O.Torvald Женя Галич з перших днів повномасштабної війни вступив до лав Збройних сил України. Як проходить підготовка бійців, співак показав на фото.
Так, Женя Галич опублікував на своїй сторінці в Instagram кадри, які були зроблені під час навчань. Артист пройшов відповідну підготовку для покращення бойових навичок.
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Де саме він перебуває – невідомо, але на фото видно, що це не зона бойових дій.
Тренуватися, вчитися, питати порад у бойових пацанів, ділитися досвідом, ставити іноді дурні питання, помилятися, ставати кращим потрібно постійно! Тому, як тільки випадає можливість і час – я завжди сумлінно виправляю свої криві рухи, – написав Галич.
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