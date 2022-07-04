Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
війна Спростовуємо фейки

Соліст гурту O.Torvald показав серію знімків з тренувань ЗСУ

  • 31
Женя Галич - фото 1
Женя Галич / instagram

Фронтмен гурту O.Torvald Женя Галич з перших днів повномасштабної війни вступив до лав Збройних сил України. Як проходить підготовка бійців, співак показав на фото.

Так, Женя Галич опублікував на своїй сторінці в Instagram кадри, які були зроблені під час навчань. Артист пройшов відповідну підготовку для покращення бойових навичок.

І ще: Кондратюк показав, на що перетворили його рідне село окупанти: щемливе відео

Де саме він перебуває – невідомо, але на фото видно, що це не зона бойових дій.

Тренуватися, вчитися, питати порад у бойових пацанів, ділитися досвідом, ставити іноді дурні питання, помилятися, ставати кращим потрібно постійно! Тому, як тільки випадає можливість і час – я завжди сумлінно виправляю свої криві рухи, – написав Галич.

Соліст гурту O.Torvald показав серію знімків з тренувань ЗСУ - фото 508836

Соліст гурту O.Torvald показав серію знімків з тренувань ЗСУ - фото 508837

Соліст гурту O.Torvald показав серію знімків з тренувань ЗСУ - фото 508838

Соліст гурту O.Torvald показав серію знімків з тренувань ЗСУ - фото 508839

Соліст гурту O.Torvald показав серію знімків з тренувань ЗСУ - фото 508840

Соліст гурту O.Torvald показав серію знімків з тренувань ЗСУ - фото 508841

Соліст гурту O.Torvald показав серію знімків з тренувань ЗСУ - фото 508842

Соліст гурту O.Torvald показав серію знімків з тренувань ЗСУ - фото 508843

Соліст гурту O.Torvald показав серію знімків з тренувань ЗСУ - фото 508844

Читайте також: Ой, там на горі: Надя Дорофєєва захопила виконанням народної пісні

пропозиції партнерів
Новини