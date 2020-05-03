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Святослав Вакарчук привітав Львів з Днем міста: відео

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Святослав Вакарчук - фото 1
Святослав Вакарчук / twitter

Український співак та політичний діяч Святослав Вакарчук привітав рідний Львів з Днем міста. Тепле відеопривітання артист опублікував на своїй сторінці у Facebook.

Як відомо, традиційно львів'яни святкують день свого міста у першу суботу травня. І Святослав Вакарчук долучився до привітань, адже з Львовом в артиста багато чого пов'язано.

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Так, лідер гурту Океан Ельзи ходив у Львові в садочок та школу, закінчив у Львові університет та починав кар'єру музиканта у цьому місці. І сам Святослав вважає столицю Галичини найкращим містом у світі. "Вулиці Львова, як мені було добре з вами малим. Вулиці Львова виткали калимами Єрусалим. Єрусалим моєї долі", – привітав Вакарчук Львів рядками своєї пісні.

"Вітаю тебе, найкраще місто Землі!" – прокоментував співак відео у Facebook.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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