Дивіться, як український гравець Реалу тренується у маленькій кімнаті

Український воротар мадридського Реалу Андрій Лунін, який наразі грає в оренді в Реал Ов'єдо, поділився своїми тренуваннями з м'ячем, які проводить у помешканні під час самоізоляції.

Відповідним записом футболіст поділився на своїй сторінці в соціальній мережі Insagram.

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"Не втрачайте зв’язок з м’ячем", – закликав спортсмен у підписі до відео. У ролику можна побачити, як Лунін підкидає м'яча у спеціальні мініатюрні домашні ворота. Схоже, такий інвентар знадобиться багатьом футболістам, поки вони вимушені перебувати вдома через запроваджений задля боротьби з пандемією коронавірусної хвороби COVID-19 карантин.

Лунін далеко не вперше показує свої домашні тренування. Варто зазначити, що чоловік займається у вітальні, в якій стоїть велотренажер і степер. Також спортсмен користується гумкою та килимом.

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