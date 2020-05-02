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3 травня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 3 травня, віряни вшановують пам'ять преподобного Феодора Трихіна, а у світі відзначають День свободи преси. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 3 травня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За календарем віряни сьогодні вшановують пам'ять преподобного Феодора Трихіна з Константинополя. А в народному календарі ця дата отримала такі назви: Федір, Феодор, Федір Неводник (Власянічник), Окликання предків.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У неділю, 3 травня, іменини відзначають власники таких імен: Олександр, Гавриїл, Федір, Віолетта. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Всесвітній день свободи друку
- Всесвітній день Сонця
- 1494 – відкриття Ямайки іспанським мореплавцем Христофором Колумбом.
- 1880 – почав роботу перший в Україні львівський кінний трамвай.
- 1892 – в Києві запущений перший в Російській імперії електричний трамвай.
- 1902 – створення компанії "Pepsi" в США.
- 1904 – Джорджем Паркером запатентована кулькова ручка.
- 1995 – президентом Л. Кучмою заснований орден Богдана Хмельницького.
ХТО НАРОДИВСЯ 3 ТРАВНЯ
- 1469 – Нікколо Макіавеллі, італійський мислитель, філософ, письменник.
- 1870 – російський і французький художник Олександр Бенуа.
- 1874 – Франсуа Коті, французький парфумер.
- 1897 – український актор і режисер Януарій Бортник.
- 1900 – український актор Микола Яковченко.
- 1921 – Рей "Шугар" Робінсон, американський боксер в середньоваговій категорії.
- 1933 – Джеймс Браун, американський співак, "хрещений батько соулу".
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якщо весна дружна, то земля посівною зробилася, прийшов час сіяти пшеницю.
- Багато шишок на ялині – до врожаю пшениці.
- Якщо шишок багато на сосні, то жито буде добре рости.
- Сильний і гучний перший грім – до хорошого урожаю.
- У дощ жито сіяти не можна, інакше буде багато бур'янів.
- Якщо в травні пройде три хороших дощів, то три роки буде багато хліба.
- Якщо травень дощовий і холодний, то меду не буде.
- Що першим рушить в зростання: трава або жито – тому й урожай.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Сни з 2 на 3 травня порожні. Не слід надавати їм значення.
- У цей день не можна виливати помиї у землі або смітити.
- Також заборонено ловити рибу та стріляти дичину.
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