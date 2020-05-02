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3 травня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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3 травня – неділя

Сьогодні, 3 травня, віряни вшановують пам'ять преподобного Феодора Трихіна, а у світі відзначають День свободи преси. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 3 травня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За календарем віряни сьогодні вшановують пам'ять преподобного Феодора Трихіна з Константинополя. А в народному календарі ця дата отримала такі назви: Федір, Феодор, Федір Неводник (Власянічник), Окликання предків.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У неділю, 3 травня, іменини відзначають власники таких імен: Олександр, Гавриїл, Федір, Віолетта. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

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ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • Всесвітній день свободи друку
  • Всесвітній день Сонця
  • 1494 – відкриття Ямайки іспанським мореплавцем Христофором Колумбом.
  • 1880 – почав роботу перший в Україні львівський кінний трамвай.
  • 1892 – в Києві запущений перший в Російській імперії електричний трамвай.
  • 1902 – створення компанії "Pepsi" в США.
  • 1904 – Джорджем Паркером запатентована кулькова ручка.
  • 1995 – президентом Л. Кучмою заснований орден Богдана Хмельницького.

ХТО НАРОДИВСЯ 3 ТРАВНЯ

  • 1469 – Нікколо Макіавеллі, італійський мислитель, філософ, письменник.
  • 1870 – російський і французький художник Олександр Бенуа.
  • 1874 – Франсуа Коті, французький парфумер.
  • 1897 – український актор і режисер Януарій Бортник.
  • 1900 – український актор Микола Яковченко.
  • 1921 – Рей "Шугар" Робінсон, американський боксер в середньоваговій категорії.
  • 1933 – Джеймс Браун, американський співак, "хрещений батько соулу".
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НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Якщо весна дружна, то земля посівною зробилася, прийшов час сіяти пшеницю.
  • Багато шишок на ялині – до врожаю пшениці.
  • Якщо шишок багато на сосні, то жито буде добре рости.
  • Сильний і гучний перший грім – до хорошого урожаю.
  • У дощ жито сіяти не можна, інакше буде багато бур'янів.
  • Якщо в травні пройде три хороших дощів, то три роки буде багато хліба.
  • Якщо травень дощовий і холодний, то меду не буде.
  • Що першим рушить в зростання: трава або жито – тому й урожай.
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ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Сни з 2 на 3 травня порожні. Не слід надавати їм значення.
  • У цей день не можна виливати помиї у землі або смітити.
  • Також заборонено ловити рибу та стріляти дичину.

Читайте також: Гороскоп на 3 травня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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