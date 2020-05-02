3 травня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 3 травня, віряни вшановують пам'ять преподобного Феодора Трихіна, а у світі відзначають День свободи преси. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 3 травня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За календарем віряни сьогодні вшановують пам'ять преподобного Феодора Трихіна з Константинополя. А в народному календарі ця дата отримала такі назви: Федір, Феодор, Федір Неводник (Власянічник), Окликання предків.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У неділю, 3 травня, іменини відзначають власники таких імен: Олександр, Гавриїл, Федір, Віолетта. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Всесвітній день свободи друку

Всесвітній день Сонця

1494 – відкриття Ямайки іспанським мореплавцем Христофором Колумбом.

1880 – почав роботу перший в Україні львівський кінний трамвай.

1892 – в Києві запущений перший в Російській імперії електричний трамвай.

1902 – створення компанії "Pepsi" в США.

1904 – Джорджем Паркером запатентована кулькова ручка.

1995 – президентом Л. Кучмою заснований орден Богдана Хмельницького.

ХТО НАРОДИВСЯ 3 ТРАВНЯ

1469 – Нікколо Макіавеллі, італійський мислитель, філософ, письменник.

1870 – російський і французький художник Олександр Бенуа.

1874 – Франсуа Коті, французький парфумер.

1897 – український актор і режисер Януарій Бортник.

1900 – український актор Микола Яковченко.

1921 – Рей "Шугар" Робінсон, американський боксер в середньоваговій категорії.

1933 – Джеймс Браун, американський співак, "хрещений батько соулу".

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо весна дружна, то земля посівною зробилася, прийшов час сіяти пшеницю.

Багато шишок на ялині – до врожаю пшениці.

Якщо шишок багато на сосні, то жито буде добре рости.

Сильний і гучний перший грім – до хорошого урожаю.

У дощ жито сіяти не можна, інакше буде багато бур'янів.

Якщо в травні пройде три хороших дощів, то три роки буде багато хліба.

Якщо травень дощовий і холодний, то меду не буде.

Що першим рушить в зростання: трава або жито – тому й урожай.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Сни з 2 на 3 травня порожні. Не слід надавати їм значення.

У цей день не можна виливати помиї у землі або смітити.

Також заборонено ловити рибу та стріляти дичину.

Читайте також: Гороскоп на 3 травня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку