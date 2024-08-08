Неочікувана прем'єра: Дорофєєва презентувала новий сингл "Нітрогліцерин"

Популярна українська виконавиця Надя Дорофєєва презентувала нову композицію "Нітрогліцерин" про енергію, що робить нас сильніше. Автором тексту став її чоловік, Міша Кацурін.

Новий реліз став першим українськомовним треком, що водночас очолив EQUAL Global та EQUAL Ukraine – проєкти Spotify, створені для підсилення жіночих голосів у музичній індустрії.

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Ритмічний трек написав музикант і ресторатор Міша Кацурін, який вже не вперше докладає руку до створення хітів дружини. У пісні йдеться про біль і помилки минулого, які щоразу роблять людей сильнішими та дають мотивацію рухатися вперед.

Це потужна енергія, яка захована в наших больових точках і ранах минулого, робить нас сміливішими й сильнішими. Моя сила – у вдячності за все, що було, прийнятті й готовності йти далі. Про це мій новий реліз, – прокоментувала співачка.

Разом із треком Дорофєєва презентувала й нестандартну для себе відеороботу. У кліпі артистка не з’являється зовсім, натомість його головною героїнею стала українська танцівниця Марина Кущова, яка хореографією передала рефлексію співачки.

Концепт відео – у мотивації, яку кожен з нас віднаходить та втрачає кілька разів на день. Коли здається, що навколишньому світу вже нічого запропонувати, а найправильнішим рішенням буде просто зупинитися на місці та перестати діяти. Найголовніше та водночас найскладніше – віднайти той перший крок до своєї іскри. І неважливо, крокуючи, впевнено стоячи на ногах чи просто почавши до неї повзти, знаходячи сили по дорозі. Марина Кущова, одна з найкращих танцівниць нашої країни, змогла відчути цю мою рефлексію та прожити її у хореографії, – зазначила артистка.

Нова композиція увійде до майбутнього альбому Наді. Цим треком вона відкрила передзамовлення на альбом "Хартбіт", який вийде 26 вересня.

Нарешті я дозволила собі обрати себе: експериментувати, робити у своїй творчості все, що я хочу. І чим більше я собі це дозволяю, тим вище в чартах стоять мої пісні і тим більше підтримки я відчуваю – як співачка, як артистка, як сонграйтерка, як жінка, – прокоментувала DOROFEEVA.

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