Святослав Вакарчук нарешті сказав, чи піде на вибори президента 2019

Лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук офіційно повідомив, чи піде він на вибори президента України 2019. Після тривалих здогадок та чуток музикант нарешті розставив усі крапки над "і" – дізнайтеся його рішення!

Уже кілька місяців не вщухають розмови про можливу участь Святослава Вакарчука у виборах президента України. Лідер "Океанів" сам неодноразово підкидав дров у вогонь, ухиляючись від прямої відповідь на запитання про це. І ось нарешті ми дочекалися офіційної заяви музиканта!

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У своєму відеозверненні на офіційному телеканалі YouTube Вакарчук оголосив, що президентський пост його не цікавить, відтак – він не буде балотуватися на виборах 2019.

Щоб розставити всі крапки над "і", я офіційно заявляю: Я, Святослав Вакарчук, не братиму участь в президентських виборах 2019 року. Я добре усвідомлюю, що зараз в джинсах можу зробити більше для країни, ніж вдягнувши краватку, – наголосив артист.

При цьому Вакарчук додав, що не збирається стояти осторонь та працюватиме "зі своєю командою" для змін в країні та перемоги проєвропейських сил. Ймовірно, лідер гурту "Океан Ельзи" таки піде в політику, але не на пост глави держави, а у парламент. Нагадаємо, що Святослав уже був нардепом, однак після року в Раді він добровільно склав депутатські повноваження.

Я працюватиму над тим, щоб привести у владу якомога більше молодих професіоналів – людей майбутнього, тих, для кого справедливість і державні інтереси – понад усе! Я вірю – справжні зміни можливі! – резюмував Вакарчук.

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