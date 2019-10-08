9 жовтня – Всесвітній День пошти 2019: привітання і картинки на свято

Щороку 9 жовтня світ відзначає Всесвітній День пошти. У цю дату прийнято вітати всіх працівників пошти з професійним святом. Якщо маєте друзів або знайомих, які працють у цій сфері, – надішліть їм красиві привітання та листівки!

Свято День пошти було засноване в 1969-му з ініціативи Організації Об'єднаних Націй. Дату 9 жовтня обрали через те, що саме в цей день в 1874 році представники 22 країн підписали Бернський договір та заснували Генеральний поштовий союз. Ця організація в свою чергу стала прототипом Всесвітнього поштового союзу, членами якого наразі є 189 держав усього світу, у тому числі й Україна.

Зібрали для вас гарні привітання українською мовою для працівників поштового зв'язку. Надішліть винуватцям свята оригінальні побажання!

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З Днем пошти, дорогі, вітаємо!

Нехай буде у вашому житті менше бід!

І від душі, від серця вам бажаємо

Міцного здоров'я на сотню літ!

Нехай буде славною праця непроста!

Нехай кожен цінує вашу турботу!

Нехай вас береже доля примхлива

І вдома, і, звичайно, на роботі!

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З Днем пошти привітаємо сьогодні ми всіх,

Хто так чи інакше серед життєвих доріг,

Професію вибрав, що дарує тепло.

І радість усмішок, і світу добро...

Хто розносить листи, які на увесь світ летять,

Посилки вручає – і тане печаль,

Журнали з посмішкою завжди продає,

Листівку за нашим смаком легко знайде.

Працювати з радістю бажаємо вам усім

Чудового життя без горя й проблем.

Хай буде здоров'я, удача і світло,

Щоб завжди супроводжувало вас добро!

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Нехай не так, як у старі часи,

Ваша нині цінується робота,

Все ж нам без пошти нікуди,

Без доставки посилок буде зайва турбота.

Листи, цінні папери й бланки телеграм

Тільки завдяки вам розлітаються по світу.

Зі святом вас і успіхів великих вам

Побажати хочу в цю святкову дату!

***

Чекають посилок і листів, переказів, привітів,

І журналів, і свіжих газет

В кожному офісі, будинку, під'їзді…

Ну а ви – на роботу вдосвіта.

Вам спасибі за вашу роботу

І за чіткість, за оперативність.

Вітаю, працівники пошти.

І бажаю вам лише позитиву!

***

Розповіді зі словами доброти,

Звісточки від найближчих,

Отримуємо постійно ми

У довгоочікуваних листах наших.

Так що це свято ми зустрінемо,

З теплотою і любов'ю в серці.

Нехай у День Пошти сонечка промені

Постукають у кожні дверці.

***

Короткі побажання

Ми працівників пошти вітаємо,

Вам життя гарного бажаємо.

Будьте завжди ви здорові, красиві,

А найголовніше - дуже щасливі!

***

З днем пошти ми вас вітаємо,

Посміхатися і веселитися бажаємо.

І щоб робота ваша прибутковою була,

Хай вас супроводжують найкращі блага!

***

Нехай всі посилки, всі листи й телеграми

Ті, що оформлені твоєю рукою, завжди

Доходять до адресата вчасно і прямо,

Ввібравши в дорозі трішки твоєї доброти!

З Днем Пошти вітаю вас, рідні,

Бажаю вам від усієї своєї душі,

Щоб корилися гори вам будь-які,

І щоб в реальність втілювалися задуми!

***

Прикольні поздоровлення листоноші

Хто доставить телеграму,

Пошту хутко рознесе?

Листоноші, будьте славні!

У негоду й ожеледь.

Ви несете людям вісті,

І для нас завжди приємні гості!

Завжди будьте ви здорові -

І приходьте до нас знову й знову!

***

Листонош вітаємо,

Невеликих сумок їм бажаємо,

Щоб ходили вони менше,

А грошей щоб було більше!

Нехай вам в житті буде щастя,

Хай оминають негаразди,

Вдома хай чекає вірна вірна сім'я,

Прийміть найщиріші вітання!

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Від щирого серця вітаю із Всесвітнім днем пошти. Нехай листи вчасно приходять, а життя радує приємними посилками і радісними телеграмами. Бажаю міцного здоров'я, невтомних сил і благополуччя!

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Вітаємо всіх працівників поштової служби зі Всесвітнім Днем Пошти. Нехай злі язики говорять, що хочуть, але ми-то з вами знаємо, що пошта не вмирає. Адже так приємно отримувати і відправляти справжні листи, не кажучи вже про посилки і час доставки. Бажаємо приємної роботи та радості від кожного листа!

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Дорогі листоноші! Сьогодні листи з теплими словами та бандеролі з турботою — тільки для вас. Дякую за відповідальне ставлення до роботи, за те, що в будь-яку погоду ви вчасно доставляє адресату любов і ніжність відправника. В це свято листонош всього світу хочемо побажати вам легких посилок, рівних доріг і безхмарного неба!

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Дорогі поштовики! Важливою і значущою є ваша повсякденна місія. Бажаю, щоб завжди за свою суспільно необхідну працю, ви одержували лише щиру вдячність від людей. Нехай же і надалі вам завжди вистачає сил і снаги, терпіння і творчої наснаги, витривалості і успіхів на роботі, затишку і благополуччя в родинному колі. Гарного вам настрою та міцного здоров'я!

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Шановні поштарі! Прийміть щирі вітання із Всесвітнім днем пошти! Ваша невтомна праця забезпечує зв'язок та об'єднує людей, розділених великими відстанями, а глибока відданість своїй справі, оперативність і відповідальність є запорукою розвитку поштового зв'язку. Нехай вам завжди посміхається доля та дарує міцне здоров'я й довголіття, а вісточки, які ви приносити людям, будуть лише радісними. Щастя і благополуччя вам і вашим родинам!

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Вітаю всіх поштовиків, людей які можуть доставити в будь-який кінець світу наші емоції, добрі слова, ніжні зізнання у вигляді листів і чудові подарунки у вигляді посилок. Бажаю вам гарних і добрих трудових буднів, нехай в листах ваших адресатів буде поменше поганих новин. Радості в житті, величезного здоров'я і постійного оптимізму. Зі святом!

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З величезною радістю вітаємо зі святом Всесвітньої пошти! Щодня ви допомагаєте нам бути ближчими один до одного і приносите свіжі вісті. Даруйте людям добро, будьте здорові і щасливі!

Вітальна картинка до Дня пошти

Листівка з побажаннями працівнику пошти

Відкритка для поштаря

Листоноші

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