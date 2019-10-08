Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
День захисника України

9 жовтня – Всесвітній День пошти 2019: привітання і картинки на свято

  • 673
Вітання з Днем пошти 2019 - фото 1
Вітання з Днем пошти 2019

Щороку 9 жовтня світ відзначає Всесвітній День пошти. У цю дату прийнято вітати всіх працівників пошти з професійним святом. Якщо маєте друзів або знайомих, які працють у цій сфері, – надішліть їм красиві привітання та листівки!

Свято День пошти було засноване в 1969-му з ініціативи Організації Об'єднаних Націй. Дату 9 жовтня обрали через те, що саме в цей день в 1874 році представники 22 країн підписали Бернський договір та заснували Генеральний поштовий союз. Ця організація в свою чергу стала прототипом Всесвітнього поштового союзу, членами якого наразі є 189 держав усього світу, у тому числі й Україна.

Зібрали для вас гарні привітання українською мовою для працівників поштового зв'язку. Надішліть винуватцям свята оригінальні побажання!

Привітання на День пошти у віршах

***

З Днем пошти, дорогі, вітаємо!
Нехай буде у вашому житті менше бід!
І від душі, від серця вам бажаємо
Міцного здоров'я на сотню літ!
Нехай буде славною праця непроста!
Нехай кожен цінує вашу турботу!
Нехай вас береже доля примхлива
І вдома, і, звичайно, на роботі!

***

З Днем пошти привітаємо сьогодні ми всіх,
Хто так чи інакше серед життєвих доріг,
Професію вибрав, що дарує тепло.
І радість усмішок, і світу добро...
Хто розносить листи, які на увесь світ летять,
Посилки вручає – і тане печаль,
Журнали з посмішкою завжди продає,
Листівку за нашим смаком легко знайде.
Працювати з радістю бажаємо вам усім
Чудового життя без горя й проблем.
Хай буде здоров'я, удача і світло,
Щоб завжди супроводжувало вас добро!

***

Нехай не так, як у старі часи,
Ваша нині цінується робота,
Все ж нам без пошти нікуди,
Без доставки посилок буде зайва турбота.
Листи, цінні папери й бланки телеграм
Тільки завдяки вам розлітаються по світу.
Зі святом вас і успіхів великих вам
Побажати хочу в цю святкову дату!

***

Чекають посилок і листів, переказів, привітів,
І журналів, і свіжих газет
В кожному офісі, будинку, під'їзді…
Ну а ви – на роботу вдосвіта.
Вам спасибі за вашу роботу
І за чіткість, за оперативність.
Вітаю, працівники пошти.
І бажаю вам лише позитиву!

***

Розповіді зі словами доброти,
Звісточки від найближчих,
Отримуємо постійно ми
У довгоочікуваних листах наших.
Так що це свято ми зустрінемо,
З теплотою і любов'ю в серці.
Нехай у День Пошти сонечка промені
Постукають у кожні дверці.

***

Короткі побажання

Ми працівників пошти вітаємо,
Вам життя гарного бажаємо.
Будьте завжди ви здорові, красиві,
А найголовніше - дуже щасливі!

***

З днем пошти ми вас вітаємо,
Посміхатися і веселитися бажаємо.
І щоб робота ваша прибутковою була,
Хай вас супроводжують найкращі блага!

***

Нехай всі посилки, всі листи й телеграми
Ті, що оформлені твоєю рукою, завжди
Доходять до адресата вчасно і прямо,
Ввібравши в дорозі трішки твоєї доброти!

З Днем Пошти вітаю вас, рідні,
Бажаю вам від усієї своєї душі,
Щоб корилися гори вам будь-які,
І щоб в реальність втілювалися задуми!

***

Прикольні поздоровлення листоноші

Хто доставить телеграму,
Пошту хутко рознесе?
Листоноші, будьте славні!
У негоду й ожеледь.
Ви несете людям вісті,
І для нас завжди приємні гості!
Завжди будьте ви здорові -
І приходьте до нас знову й знову!

***

Листонош вітаємо,
Невеликих сумок їм бажаємо,
Щоб ходили вони менше,
А грошей щоб було більше!
Нехай вам в житті буде щастя,
Хай оминають негаразди,
Вдома хай чекає вірна вірна сім'я,
Прийміть найщиріші вітання!

Вітання із Всесвітнім днем пошти у прозі

***

Від щирого серця вітаю із Всесвітнім днем пошти. Нехай листи вчасно приходять, а життя радує приємними посилками і радісними телеграмами. Бажаю міцного здоров'я, невтомних сил і благополуччя!

***

Вітаємо всіх працівників поштової служби зі Всесвітнім Днем Пошти. Нехай злі язики говорять, що хочуть, але ми-то з вами знаємо, що пошта не вмирає. Адже так приємно отримувати і відправляти справжні листи, не кажучи вже про посилки і час доставки. Бажаємо приємної роботи та радості від кожного листа!

***

Дорогі листоноші! Сьогодні листи з теплими словами та бандеролі з турботою — тільки для вас. Дякую за відповідальне ставлення до роботи, за те, що в будь-яку погоду ви вчасно доставляє адресату любов і ніжність відправника. В це свято листонош всього світу хочемо побажати вам легких посилок, рівних доріг і безхмарного неба!

***

Дорогі поштовики! Важливою і значущою є ваша повсякденна місія. Бажаю, щоб завжди за свою суспільно необхідну працю, ви одержували лише щиру вдячність від людей. Нехай же і надалі вам завжди вистачає сил і снаги, терпіння і творчої наснаги, витривалості і успіхів на роботі, затишку і благополуччя в родинному колі. Гарного вам настрою та міцного здоров'я!

***

Шановні поштарі! Прийміть щирі вітання із Всесвітнім днем пошти! Ваша невтомна праця забезпечує зв'язок та об'єднує людей, розділених великими відстанями, а глибока відданість своїй справі, оперативність і відповідальність є запорукою розвитку поштового зв'язку. Нехай вам завжди посміхається доля та дарує міцне здоров'я й довголіття, а вісточки, які ви приносити людям, будуть лише радісними. Щастя і благополуччя вам і вашим родинам!

***

Вітаю всіх поштовиків, людей які можуть доставити в будь-який кінець світу наші емоції, добрі слова, ніжні зізнання у вигляді листів і чудові подарунки у вигляді посилок. Бажаю вам гарних і добрих трудових буднів, нехай в листах ваших адресатів буде поменше поганих новин. Радості в житті, величезного здоров'я і постійного оптимізму. Зі святом!

***

З величезною радістю вітаємо зі святом Всесвітньої пошти! Щодня ви допомагаєте нам бути ближчими один до одного і приносите свіжі вісті. Даруйте людям добро, будьте здорові і щасливі!

Картинки і листівки працівникам пошти

Вітальна картинка до Дня пошти - фото 280999
Вітальна картинка до Дня пошти
Листівка з побажаннями працівнику пошти - фото 281001
Листівка з побажаннями працівнику пошти
Відкритка для поштаря - фото 281003
Відкритка для поштаря
Картинка листоноші - фото 281002
Листоноші

Читайте також: Гарні привітання з Днем народження українською мовою

powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Яка українська пісня була найпопулярнішою в рік твого народження
  • 01 жовтня, 18:00
  • 3589
10 дурних запитань фітнес-тренеру: все, що вас цікавило
  • 02 жовтня, 16:21
  • 893
Моделі 90-х: як змінилася "Крихітка на мільярд" Ліза Фонсагрівс (18+)
  • Вчора, 16:21
  • 1182
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Привітання