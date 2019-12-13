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Святковий светр з кокаїном і Санта-Клаусом після скандалу став хітом продажів
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На канадському сайті Walmart з'явилися в продажу і стали причиною скандалу різдвяні светри бренду FUN Wear. На джемперах зображений Санта-Клаус і кокаїнові доріжки.
На фото видно, що в центрі светру зі сніжинками зображений сидячий на дивані Санта-Клаус. Перед ним – стіл, де лежить купка білих кульок і три доріжки білого порошку. Поруч нанесена фраза Let it snow ("Нехай йде сніг"). Крім того, в описі до товару зазначено, що найкращий сніг приходить з Південної Америки. Вартість джемпера становить 31,99 долара.
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"Ось чому Санта дійсно любить насолоджуватися моментом, коли він отримує у свої руки якісний колумбійський сніг класу А", – йдеться в тексті. Канадці тут же відреагували на незвичайний одяг в соцмережах: "Це найпотворніша версія різдвяного светра, які коли-небудь існували", – заявив один з коментаторів. "Ви тільки почитайте цей опис. Жах", – зазначив інший.
В результаті у Walmart Canada вибачилися перед покупцями і підкреслили, що вилучена з реалізації продукція не відображала цінностей і позиції торгової мережі. Однак уже 13 грудня з'явилася інформація, що скандальна серія светрів бренду FUN Wear вибилася в хіти продажів у онлайн-ритейлера Amazon.
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