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Стильно, модно, молодіжно: Adidas випустив повністю прозорі кросівки

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Кросівки Adidas виготовлені з прозорого пластику - фото 1
Кросівки Adidas виготовлені з прозорого пластику

Adidas представили нову модель кросівок Superstar 80s. На відміну від класичної версії, вони прозорі. Дизайн оновлених "суперстарів" розробив скейтер, модель і художник Блонді Маккой.

Кросівки виконані з PVC-пластику, і єдиними їх непрозорими деталями стали фірмові три смужки, язичок і підошва.

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Попри те що така пара здається непрактичною, Маккой стверджує, що вона відмінно підходить для скейтбордингу. Оскільки пластик не є "дихаючим" матеріалом, з боків на кросівках передбачили перфорацію.

Стильно, модно, молодіжно: Adidas випустив повністю прозорі кросівки - фото 373831
Стильно, модно, молодіжно: Adidas випустив повністю прозорі кросівки - фото 373830
Стильно, модно, молодіжно: Adidas випустив повністю прозорі кросівки - фото 373829

Нові прозорі Superstar 80s надійдуть у продаж 14 грудня. Їх можна буде придбати у фірмових магазинах і на сайті Adidas за $ 110. У комплекті з кросівками йдуть три пари гетр, також розроблені Блонді Маккоєм.

Стильно, модно, молодіжно: Adidas випустив повністю прозорі кросівки - фото 373833
Стильно, модно, молодіжно: Adidas випустив повністю прозорі кросівки - фото 373832

Вони присвячені лондонському метро, ​​а саме відрізкам шляху між станціями Piccadilly Circus і Oxford Circus у Сохо, а також Cambridge і Chalfont St Giles.

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Джерело: Esquire
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