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Новий рік 2019 Різдво

Святкові укладки українських дів

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Святкові укладки українських дів - фото 1

Новий рік наближається, а значить, залишилося зовсім небагато часу на створення блискучого образу. І шикарна укладка – невід'ємна його частина, як не крути. Тому не втрачайте часу, надихайтеся прикладами відомих співачок: вони визнані майстрині сліпучих виходів!

Голлівудський шик від Світлани Лободи

Епатажна зірка перепробувала всі на світі варіанти зачісок. Окрім, хіба що, найекстремальніших. Але в головну ніч року пропонуємо втілити один із її класичних образів. Він сподобається власницям світлого волосся середньої довжини.

Отже, вимийте голову і нанесіть засіб для волосся з ефектом додання об’єму. Не досушуйте пасма, накрутіть їх у напрямі від обличчя на великі бігуді з липучками. За годину переходьте до фінального етапу: розпустіть волосся та надайте форму пальцями. Готово!

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Світлана Лобода

Хижа сексуальність у виконанні Насті Каменських

Ефектна брюнетка вважає своїм головним достоїнством копицю кучерів. І не дарма, адже вони їй так пасують! Дрібні завитки в поєднанні зі смаглявою шкірою та чорним платтям створюють цікаве, трохи екзотичне поєднання. Повторити зачіску красуні можна за допомогою папільйоток (до речі, це приладдя не заважає навіть уві сні).

Використовуйте м'які бігуді без попереднього нанесення стайлінгового мусу, краще злегка збризніть лаком готовий результат. Можна завершити зачіску цим кроком або зібрати кучері та зафіксувати на маківці шпилькою в тон сукні. Повірте, ви не залишите байдужим нікого з присутніх на святковій вечірці.

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NK

М'яка чарівність Тіни Кароль

Ця блондинка – гордість українського шоу-бізнесу. Крім видатних вокальних даних і бездоганної репутації, дівчина може похвалитися неабиякими зовнішніми даними. Її фірмовою рисою називають локони пшеничного кольору, які виглядають настільки натурально, що їх власницю складно запідозрити у використанні фарби. Для того щоб підкреслити цю природність, Тетяна (а саме так звуть співачку в житті) часто укладає волосся великими хвилями. Запам'ятайте цей прийом і уникайте зачісок "волосок до волоска", краще використовуйте плойку великого діаметру та накручуйте пасма в різному напрямку. Так результат вийде максимально схожим на укладку зіркової блондинки.

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Тіна Кароль

Українські селебриті завжди готові подати приклад шикарного образу. Ваша справа – слідувати йому до найменших деталей або внести корективи, які підкреслять індивідуальність і неповторність.

Джерело: Партнерська публікація
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