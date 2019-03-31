Священний вулкан на Балі активізувався: відео

На Балі знову активізувався вулкан Агунг, яки є найвищою точкою на острові. Відео з розбурханим вулканом вже з'явилось в мережі.

На індонезійському острові Балі священний вулкан Агунг почав викидати попіл, чим змусив громаду хвилюватись. Влада порадила не наближатись на відстань до 4 км до кратера, однак аеропорти працюють у штатному режимі.

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Варто відзначити, що за всю історію відомо лише кілька випадків активності Агунга, яка або забирала життя тисячі людей або ж провокувала значні пожежі.

Gunung Agung di Bali erupsi pada 28/3/2019 pukul 18.25 WITA. Terdengar bunyi gemuruh. Hujan abu dan pasir di Banjar Cegi Desa Ban, Temakung Ban.



Status Siaga (level 3). Masyarakat dilarang beraktivitas di dalam radius 4 km dari puncak kawah. Bali tetap aman. Bandara Bali normal. pic.twitter.com/Zbbjt5Gqqn — Sutopo Purwo Nugroho (@Sutopo_PN) 28 березня 2019 р.

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