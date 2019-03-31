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Священний вулкан на Балі активізувався: відео

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Вулкан на Балі занепокоїв мешканців - фото 1
Вулкан на Балі занепокоїв мешканців

На Балі знову активізувався вулкан Агунг, яки є найвищою точкою на острові. Відео з розбурханим вулканом вже з'явилось в мережі.

На індонезійському острові Балі священний вулкан Агунг почав викидати попіл, чим змусив громаду хвилюватись. Влада порадила не наближатись на відстань до 4 км до кратера, однак аеропорти працюють у штатному режимі.

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Варто відзначити, що за всю історію відомо лише кілька випадків активності Агунга, яка або забирала життя тисячі людей або ж провокувала значні пожежі.

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Джерело: stormnews
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