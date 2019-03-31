Яку погоду очікувати 31 березня в Україні

Погода на сьогодні, 31 березня, в Україні

31 березня у всіх областях очікується значне потепління, яке затримається ненадовго. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте на Радіо МАКСИМУМ.

Останній день березня буде найтеплішим за весь місяць, а значних опадів не очікується у жодній з областей. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"31 березня - найтепліший день. У неділю в Україні очікується +12+19 градусів. Сонце скрізь. У Києві неділя буде сонячною та теплою, +16+18 градусів", – відзначила вона.

Однак вже з понеділка, 1 квітня, в країну повернеться похолодання, яке втримається до вихідних.

Прогноз погоди на 31 березня у містах України:

Ужгород +16+18

Львів +15+17

Чернівці +15+17

Івано-Франківськ +15+17

Тернопіль +15+17

Рівне +15+17

Луцьк +15+17

Вінниця +14+16

Хмельницький +15+17

Житомир +15+17

Чернігів +14+16

Черкаси +14+16

Миколаїв +14+16

Одеса +15+17

Херсон +13+15

Полтава +14+16

Суми +14+16

Харків +14+16

Дніпро+14+16

Запоріжжя +13+15

Донецьк +13+15

Луганськ +13+15

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