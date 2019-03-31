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Яку погоду очікувати 31 березня в Україні

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Погода на сьогодні, 31 березня, в Україні - фото 1
Погода на сьогодні, 31 березня, в Україні

31 березня у всіх областях очікується значне потепління, яке затримається ненадовго. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте на Радіо МАКСИМУМ.

Останній день березня буде найтеплішим за весь місяць, а значних опадів не очікується у жодній з областей. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"31 березня - найтепліший день. У неділю в Україні очікується +12+19 градусів. Сонце скрізь. У Києві неділя буде сонячною та теплою, +16+18 градусів", – відзначила вона.

Однак вже з понеділка, 1 квітня, в країну повернеться похолодання, яке втримається до вихідних.

Прогноз погоди на 31 березня у містах України:

Яку погоду очікувати 31 березня в Україні - фото 317916
  • Ужгород +16+18
  • Львів +15+17
  • Чернівці +15+17
  • Івано-Франківськ +15+17
  • Тернопіль +15+17
  • Рівне +15+17
  • Луцьк +15+17
  • Вінниця +14+16
  • Хмельницький +15+17
  • Житомир +15+17
  • Чернігів +14+16
  • Черкаси +14+16
  • Миколаїв +14+16
  • Одеса +15+17
  • Херсон +13+15
  • Полтава +14+16
  • Суми +14+16
  • Харків +14+16
  • Дніпро+14+16
  • Запоріжжя +13+15
  • Донецьк +13+15
  • Луганськ +13+15

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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