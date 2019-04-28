Своя Гра престолів: для країн Азії випустять іншу версію серіалу

Компанія HBO поділилася масштабними планами. Ви здивуєтеся, дізнавшись, що вони хочуть зробити з Грою престолів!

Гру престолів очікує перезапуск в азіатській версії. Про несподівані плани на серіал розповіла Джесіка Кам-Енгл, представник НВО.

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"В азіатському регіоні мало захоплюючих сюжетів і талановитих людей, здатних створити фантастичний серіал. Серед драм є багато історій про боротьбу за владу. Якщо додати до них драконів, то вийде пародія на серіал", – пояснила Кам-Енгл.

Зараз в Азії гостро стоїть проблема з дефіцитом продюсерів, здатних організувати громіздкий знімальний процес, тому ставку роблять на місцеві потреби. Через 10 років ситуація може змінитися і тоді з'явиться щось масштабне. НВО не хоче втрачати аудиторію, тому не збирається орієнтуватися на Японію чи Китай.

Не пропустіть нову серію Гри престолів вже завтра, 29 квітня!

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