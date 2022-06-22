Свіжий салат з огірком і сиром за 5 хвилин: літній рецепт від Клопотенка

Український популярний кулінар Євген Клопотенко розповів, як приготувати салат з огірком та сиром фета. Цей смачний та простий у приготуванні салат смакуватиме з м'ясом чи рибою. Спробуйте і ви!

Повноцінна та смачна страва за кілька хвилин – це реальність. Ще й корисна, адже основний інгредієнт – огірок. Цікаво, що свіжий огірок у стравах додає особливого смаку, але його можна ще й смажити та готувати на грилі.

І ще: 3 способи зберегти м'ясо без холодильника

"Огірок практично складається з води, а, як відомо, правильна гідратація може вплинути на все: від фізичної працездатності до метаболізму. Все, що потрібно – просто включити свіжий огірок у свій раціон", – прокоментував Євген Клопотенко.

Інгредієнти:

5 огірків

100 г сиру фета

½ білої цибулі

2 ст. л. оливкової олії

1 ст. л. лимонного соку

10 горошин білого перцю

Рецепт салату з огірком і фетою:

Підготуйте всі інгредієнти для приготування салату з огірком та сиром фета. Візьміть 5 огірків, помийте і наріжте півкільцями. Половину цибулини наріжте тонким пір'ям. Далі візьміть 100 г сиру фета і розкришіть. Полийте всі інгредієнти лимонним соком та 2 ст. л. оливкової олії. Візьміть 10 горошин білого перцю та розітріть у ступці. Він додасть салату пікантності. Додайте в салат і добре перемішайте.

До теми: Як перестати заїдати стрес: 4 прості поради