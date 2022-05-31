3 способи зберегти м'ясо без холодильника

Якщо в холодні пори року для зберігання продуктів без холодильника сприяють погодні умови, то що робити влітку? Розповідаємо, де тримати м'ясо, аби воно не псувалося без охолодження.

Бувають ситуації, коли просто необхідно зберегти свіже м'ясо без холодильника та іншої побутової техніки. Продукт може бути свіжим впродовж 2-3 дні й без охолодження. Як це правильно зробити, пишуть в Times of India.

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Сольовий розчин

Змішайте велику кількість солі з водою, змочіть у ньому бавовняний рушник. Шматок м'яса оберніть папером, а потім цим рушником. Такий розчин запобігає розмноженню бактерій та мікробів та збереже свіжість продукту.

Кропива

Свіже м'ясо оберніть листям кропиви і покладіть в емальований або скляний посуд. Потім оберніть місткість вологою тканиною.

Лимонний сік або оцет

Натріть шматок м'яса будь-яким із цих продуктів та покладіть його в скляний посуд і не накривайте.

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