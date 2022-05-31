Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
війна Kalush

3 способи зберегти м'ясо без холодильника

  • 47
Як зберегти м'ясо без холодильника - фото 1
Як зберегти м'ясо без холодильника / unsplash

Якщо в холодні пори року для зберігання продуктів без холодильника сприяють погодні умови, то що робити влітку? Розповідаємо, де тримати м'ясо, аби воно не псувалося без охолодження.

Бувають ситуації, коли просто необхідно зберегти свіже м'ясо без холодильника та іншої побутової техніки. Продукт може бути свіжим впродовж 2-3 дні й без охолодження. Як це правильно зробити, пишуть в Times of India.

І ще: Як правильно заморозити хліб, аби він зберігався до 5 місяців

Сольовий розчин

Змішайте велику кількість солі з водою, змочіть у ньому бавовняний рушник. Шматок м'яса оберніть папером, а потім цим рушником. Такий розчин запобігає розмноженню бактерій та мікробів та збереже свіжість продукту.

Кропива

Свіже м'ясо оберніть листям кропиви і покладіть в емальований або скляний посуд. Потім оберніть місткість вологою тканиною.

Лимонний сік або оцет

Натріть шматок м'яса будь-яким із цих продуктів та покладіть його в скляний посуд і не накривайте.

3 способи зберегти м'ясо без холодильника - фото 506515

Читайте також: Чим замінити сіль: поради знаменитого шеф-кухаря

пропозиції партнерів
Новини