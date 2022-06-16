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Свіжий рейтинг найдорожчих брендів світу: як зараз виглядає список

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Найдорожчі бренди світу - фото 1
Найдорожчі бренди світу / campaignlive

Компанія Amazon, яка до цього лідирувала у рейтингу найдорожчих брендів світу, на цей раз поступилася першим місцем. Як зараз виглядає перелік – читайте у матеріалі.

Як пише Bloomberg, Apple вперше за 7 років повернула собі титул найціннішого бренду в світі. Вартість техногіганта цього року досягла 947 мільярдів доларів.

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На другому місці опинився Google з вартістю у 820 мільярдів доларів. Крім цього, Amazon посів третє місце, вперше за три роки змістившись з першої позиції. Вартість одного з найбільших інтернет-магазинів оцінили у 706 мільярдів доларів.

Louis Vuitton, що належить LVMH SE, став першим люксовим брендом, який увійшов до десятки найкращих після зростання вартості на 64% до 124,2 мільярда доларів, попри те, що споживачі повільно повертаються після пандемії. Tesla Inc. підскочила на 18 позицій і посіла 29 місце, ставши провідним автомобільним брендом через сплеск інтересу до електромобілів.

10 найдорожчих брендів світу: свіжий рейтинг

Свіжий рейтинг найдорожчих брендів світу: як зараз виглядає список - фото 507664

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