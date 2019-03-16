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Red Hot Chili Peppers виступили в пустелі: повне відео концерту
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Знаменитий гурт Red Hot Chili Peppers влаштував концерт на фоні пірамід у Гізі в Єгипті. Фанати з усього світу не лише приїхали на таку подію, а й мають можливість побачити улюблених рокерів на повному відео виступу. Дивіться концерт Red Hot Chili Peppers на Радіо МАКСИМУМ!
Відомий американський гурт Red Hot Chili Peppers потішив фанатів несподіваним концертом у Гізі. Саме Міністерство туризму Єгипту влаштувало виступ прямісінько біля пірамід, щоб привернути увагу мандрівників. Близько двох годин рокери виконували свої знамениті хіти, а повноцінний концерт вже з'явився на їхньому офіційному каналі на Youtube. Насолоджуйтесь!
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