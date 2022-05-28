Світові ЗМІ присвятили Україні понад 3 387 обкладинок – онлайн-бібліотека

У мережі запустили онлайн-бібліотеку обкладинок світових ЗМІ, які присвячені Україні після 24 лютого 2022 року. Додавати такі обкладинки розпочати з перших днів війни, тож це найбільше зібрання історичних заголовків, які стосуються України, на шпальтах світових ЗМІ.

Європейська Бізнес Асоціація зазначає, що англомовний репозиторій We are Ukraine спільно з компанією Looqme створили онлайн-бібліотеку обкладинок світових ЗМІ, присвячених Україні з 24 лютого 2022 року.

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Усі обкладинки можна переглянути за ЦИМ посиланням.

Зараз на сайті є понад 3 387 обкладинок від 141 світових медіа. Це обкладинки 20 мовами з 39 різних країн світу. Серед шпальт ви можете знайти добірки обкладинок англійською, французькою, німецькою, іспанською, італійською та іншими мовами.

За допомогою фільтрів ви можете звужувати своє коло пошуків: конкретна країна, ЗМІ та час.

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