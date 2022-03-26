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війна

Світові виробники двигунів для суден розривають зв'язки з Росією

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Wartsila - фото 1
Wartsila / linkedin

Фінська компанія Wartsila і німецька MAN Energy Solutions розривають свої стосунки з РФ. Відповідні рішення ухвалені в рамках санкційних обмежень ЄС, запроваджених проти Росії.

Про це пише Reuters.

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Так, Wartsila (фінська компанія, яка виробляє машини та інше обладнання для морського та енергетичного ринків) призупинила усі постачання та продажі своєї продукції до Росії та Білорусь в межах санкцій Європейського Союзу. Два джерела у судноплавних компаніях повідомили, що MAN Energy Solutions (німецька компанія, що виробляє дизельні двигуни і турбомашини для суден та стаціонарного застосування, зокрема силові установки і турбокомпресори) також призупинила навчання з використання свого обладнання в Росії.

Відтак враховуючи складнощі світової морської торгівлі, поки незрозуміло, як російські компанії зможуть працювати в умовах відмови від таких послуг.

Світові виробники двигунів для суден розривають зв'язки з Росією - фото 501881

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