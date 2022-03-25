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війна

Ці країни виступають проти зупинення імпорту енергоресурсів РФ

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Енергоресурси - фото 1
Енергоресурси / media

Прем'єр-міністр Польщі назвав країни, які виступають проти припинення закупівлі російських енергоресурсів.

Про це повідомляє Polsat.

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Німеччина, Австрія та Угорщина виступають проти зупинення імпорту енергоресурсів РФ. Водночас прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький наполягає, що ембарго потрібне.

"Польща рішуче наголошувала на необхідності обмеження торгівлі вуглеводнями, тобто торгівлі нафтою, газом і вугіллям з Росією. Я вважаю, що наш голос був найсильнішим у цьому плані", – сказав Моравецький. "На жаль, великі країни, зокрема Німеччина, і деякі маленькі, такі як Австрія чи Угорщина, більш стримані, утримуються від вимог порвати тут і зараз з РФ", – додав прем'єр Польщі.

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Матеуш Моравецький

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