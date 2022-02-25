Світові автовиробники масово відмовляються постачати авто до Росії

Провідні американські та європейські виробники автомобілів ухвалили рішення про припинення постачання нових транспортних засобів до Росії. Причиною такого рішення став початок військових дій на території України.

Йдеться про десятки тисяч машин, пише biz.nv.ua.

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Зокрема Audi, BMW, Mercedes-Benz вже ухвалили таке рішення. Найближчим часом аналогічне рішення має ухвалити концерн Volkswagen, якому належать також бренди Skoda, Porsche. Відвантаження нових автомобілів зупинив і концерн Jaguar Land Rover.

Повний список компаній, що обмежили відвантаження автомобілів:

Audi

BMW

Mercedes-Benz

Citroen

General Motors

Jaguar Land Rover

При цьому автомобілі, що пройшли російську митницю та заплановані до відвантаження зі складу імпортера, будуть відправлені дилерам. Ймовірно, незабаром росіянам доведеться задовольнятися продукцією місцевого автопрому...

Jaguar Land Rover

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