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Світоліна опинилася на найкращому місці у світовому рейтингу за свою кар'єру

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Еліна Світоліна - фото 1
Еліна Світоліна / Instagram

Перша ракетка України Еліна Світоліна завершила сезон на четвертому місці у світовому рейтингу. Про це повідомляється на сайті Жіночої тенісної асоціації.

Українська тенісистка Еліна Світоліна закінчила сезон на 4 позиції у світовому рейтингу. Такі результати стали найкращими за підсумками року за всю кар'єру спортсменки.

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Також в ТОП-100 потрапили ще три представниці України: Леся Цуренко на 27 позиції, Даяна Ястремська опинилася на 60 місці і на 99 позиції завершила сезон Катерина Козлова.

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Світовий рейтинг

Щоправда, після виходу у фінал турніру ITF в Торонто, який відбувся минулого тижня, Козловій вдалося піднятися на п'ять місць.

Крім того, в топ-200 потрапили українки Ангеліна Калініна – 110 місце, Марта Костюк – 118 позиція, Катерина Бондаренко – 132 місце і Катаріна Завацька – 193 місце.

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Джерело: wtatennis
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