Світоліна опинилася на найкращому місці у світовому рейтингу за свою кар'єру

Перша ракетка України Еліна Світоліна завершила сезон на четвертому місці у світовому рейтингу. Про це повідомляється на сайті Жіночої тенісної асоціації.

Українська тенісистка Еліна Світоліна закінчила сезон на 4 позиції у світовому рейтингу. Такі результати стали найкращими за підсумками року за всю кар'єру спортсменки.

І ще: Світоліна приміряла стильні наряди у яскравій фотосесії

Також в ТОП-100 потрапили ще три представниці України: Леся Цуренко на 27 позиції, Даяна Ястремська опинилася на 60 місці і на 99 позиції завершила сезон Катерина Козлова.

Світовий рейтинг

Щоправда, після виходу у фінал турніру ITF в Торонто, який відбувся минулого тижня, Козловій вдалося піднятися на п'ять місць.

Крім того, в топ-200 потрапили українки Ангеліна Калініна – 110 місце, Марта Костюк – 118 позиція, Катерина Бондаренко – 132 місце і Катаріна Завацька – 193 місце.

Читайте також: Визначено найкращий удар Світоліної у фіналі Підсумкового турніру: відео