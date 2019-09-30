Користувачів мережі спантеличило фото з "невидимим леопардом"

У мережі з'явилася незвичайна картинка з оптичною ілюзією, на якій повинен бути леопард. Знімок оприлюднив користувач Twitter з ніком @BellaLack.

Деякі користувачі в коментарях зазначили, що на фотографії немає диких звірів, інші – впевнені, що є, і це замаскований леопард. Автор поста попросила не писати відповідь, щоб інші теж змогли перевірити себе.

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Більшість користувачів написали під зображенням, що не бачать тварину, хоча дивляться на фото досить довгий час. Найбільш уважні оприлюднили фото з твариною, яку обвели червоним в графічному редакторі.

Хижак злився з кам'янистою місцевістю через плямистий малюнок.

Someone just sent this to me and asked me to find the leopard. I was convinced it was a joke... until I found the leopard. Can you spot it? pic.twitter.com/hm8ASroFAo — Bella Lack (@BellaLack) September 27, 2019

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