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Користувачів мережі спантеличило фото з "невидимим леопардом"

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Користувачів мережі спантеличило фото з "невидимим леопардом" - фото 1

У мережі з'явилася незвичайна картинка з оптичною ілюзією, на якій повинен бути леопард. Знімок оприлюднив користувач Twitter з ніком @BellaLack.

Деякі користувачі в коментарях зазначили, що на фотографії немає диких звірів, інші – впевнені, що є, і це замаскований леопард. Автор поста попросила не писати відповідь, щоб інші теж змогли перевірити себе.

І ще: Нова оптична ілюзія розбурхала інтернет: що бачите ви?

Більшість користувачів написали під зображенням, що не бачать тварину, хоча дивляться на фото досить довгий час. Найбільш уважні оприлюднили фото з твариною, яку обвели червоним в графічному редакторі.

Хижак злився з кам'янистою місцевістю через плямистий малюнок.

Користувачів мережі спантеличило фото з 'невидимим леопардом' - фото 358434

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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