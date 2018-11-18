Світлана Тарабарова зворушила шанувальників знімком із сином

Відома українська співачка Світлана Тарабарова показала нове фото з двомісячним Іванком.

На опублікованому знімку радісна новоспечена матуся тримає на руках двомісячного Івана. До фото співачка прикріпила коментар, в якому розповіла, що у неї видався важкий тиждень, проте їй це було "в кайф", оскільки тепер у неї з'явився маленький помічник.

І ще: Катя Осадча підкорила шанувальників ефектним вечірнім образом

"Багато знімальних днів, кілька концертів і інтерв'ю про альбом "23:25", але мені було в кайф, Іван був поруч – допомагав мамі. І, нарешті, у нас є кілька фото, де мама не в халаті", – додала співачка .

У коментарях користувачі написали безліч приємних слів зірковій мамі і малюку.

Читайте також: Український танцівник Сергій Полунін став головним героєм нового кліпу Hozier