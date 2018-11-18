Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Чорна п'ятниця Х-фактор 9 Танці з зірками

Світлана Тарабарова зворушила шанувальників знімком із сином

  • 75
Світлана Тарабарова - фото 1
Світлана Тарабарова / Instagram

Відома українська співачка Світлана Тарабарова показала нове фото з двомісячним Іванком.

На опублікованому знімку радісна новоспечена матуся тримає на руках двомісячного Івана. До фото співачка прикріпила коментар, в якому розповіла, що у неї видався важкий тиждень, проте їй це було "в кайф", оскільки тепер у неї з'явився маленький помічник.

І ще: Катя Осадча підкорила шанувальників ефектним вечірнім образом

"Багато знімальних днів, кілька концертів і інтерв'ю про альбом "23:25", але мені було в кайф, Іван був поруч – допомагав мамі. І, нарешті, у нас є кілька фото, де мама не в халаті", – додала співачка .

У коментарях користувачі написали безліч приємних слів зірковій мамі і малюку.

Читайте також: Український танцівник Сергій Полунін став головним героєм нового кліпу Hozier

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Гороскоп на цей тиждень 19 – 25 листопада 2018: прогноз для знаків Зодіаку
  • 19 листопада, 14:50
  • 1971
4G-revolution: вигравай круті подарунки від Радіо МАКСИМУМ та Київстар
  • 01 листопада, 09:00
  • 451
Гарні привітання з Днем народження українською мовою
  • 25 квітня, 20:31
  • 811670
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз