Катя Осадча підкорила шанувальників ефектним вечірнім образом

Відома українська телеведуча Катя Осадча вирішила не відмовлятися від "однотонної тематики" у виборі вечірніх нарядів. На цей раз незмінна ведуча "Світського життя" вибрала total red образ.

Так, на опублікованій у мережі Іnstagram фотографії Осадча позує в розкішній червоній сукні оригінального крою з розрізом до середини стегна, загостреними плечима. Рукава у сукні декоровані воланами. Свій образ телеведуча доповнила червоним крислатим капелюшком і туфлями в тон. В цілому, образ вийшов у стилі 80-х.

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"Total red. Сьогодні вітаємо українських дизайнерів", – підписала знімок Осадча, яка виступила ведучою церемонії нагородження найкращих дизайнерів України – Best Fashion Awards 2018.

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