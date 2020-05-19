Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин

Світлана Тарабарова вагітна вдруге: зірка поділилася чуттєвими кадрами

  • 37
Світлана Тарабарова - фото 1
Світлана Тарабарова / instagram

Українська співачка Світлана Тарабарова незвичайним способом оголосила про свою другу вагітність – артистка знялася у чуттєвій чорно-білій фотосесії, у всій красі продемонструвавши округлий животик. Ніжними кадрами красуня поділилася зі своїми підписниками в Instagram.

На серії нових фото Світлана Тарабарова позує в різних образах. Зірка приміряла білий брючний костюм, а також різні боді. При цьому на знімках українська співачка тримає палець біля губ, немов закликаючи всіх тримати її щастя в секреті.

І ще: Олена Зеленська здала своє плаття в оренду

Світлана підкреслила, що найкрасивішою жінка стає саме в період вагітності. "Не дивлячись на складнощі, які супроводжують період вагітності, я вважаю, що вагітна жінка найкрасивіша!" – прокоментувала кадри у своєму Instagram Тарабарова.

Майбутня дитина стане другою для Світлани та її чоловіка Олексія Бондаря. Восени 2018 року у пари народився первісток – син Іван.

Читайте також: Влад Яма показав, як спалює калорії після самоізоляції

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Притула назвав ТОП 5 улюблених українських фільмів, які має побачити кожен
  • 14 травня, 18:10
  • 4798
Дівчина тижня: розкута НЮ-модель Саманта Матіас, яка демонструє тіло у всій красі (18+)
  • 17 травня, 19:20
  • 1091
Відпочинок в Україні 2020: добірка місць, куди можна поїхати під час карантину
  • 16 травня, 19:22
  • 235
Загрузка...
Новини