Світлана Тарабарова вагітна вдруге: зірка поділилася чуттєвими кадрами

Українська співачка Світлана Тарабарова незвичайним способом оголосила про свою другу вагітність – артистка знялася у чуттєвій чорно-білій фотосесії, у всій красі продемонструвавши округлий животик. Ніжними кадрами красуня поділилася зі своїми підписниками в Instagram.

На серії нових фото Світлана Тарабарова позує в різних образах. Зірка приміряла білий брючний костюм, а також різні боді. При цьому на знімках українська співачка тримає палець біля губ, немов закликаючи всіх тримати її щастя в секреті.

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Світлана підкреслила, що найкрасивішою жінка стає саме в період вагітності. "Не дивлячись на складнощі, які супроводжують період вагітності, я вважаю, що вагітна жінка найкрасивіша!" – прокоментувала кадри у своєму Instagram Тарабарова.

Майбутня дитина стане другою для Світлани та її чоловіка Олексія Бондаря. Восени 2018 року у пари народився первісток – син Іван.

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