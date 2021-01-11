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Світлана Тарабарова позує у наймоднішому костюмі сезону

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Світлана Тарабарова - фото 1
Світлана Тарабарова / instagram

Українська співачка та мама двох дітей Світлана Тарабарова демонструє стильні образи і надихає підписниць виглядати на всі сто, попри втому і вічне бажання поспати, яке знайоме всім матусям.

Так, Світлана Тарабарова вирішила показати, як варто носити один з найактуальніших костюмів сезону: таку модель вибирають модні блогери з усього світу. Розкльошені широкі штани у поєднанні з піджаком з поясом виглядає стильно та вишукано на Світлані.

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Така модель підійде практично до кожного типу фігури. Чорний колір зробить володарку одягу ще стрункішою. Залежно від того, яким взуттям ви захочете доповнити образ – кросівками або каблуками, лук перетвориться в кежуал або в строгу класику.

Світлана Тарабарова позує у наймоднішому костюмі сезону - фото 442535

Світлана Тарабарова позує у наймоднішому костюмі сезону - фото 442536

Світлана Тарабарова позує у наймоднішому костюмі сезону - фото 442537

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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