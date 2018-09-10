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Світлана Тарабарова народила первістка і випустила пісню "Добре серце"
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Українська співачка Світлана Тарабарова народила первістка та презентувала нову пісню "Добре серце". Слухайте онлайн на Радіо МАКСИМУМ!
Молода українська виконавиця Світлана Тарабарова потішила шанувальників чудовою новиною про народження дитини, а також вихід нового треку "Добре серце". Про це одна із найбільш сонячних співачок України розповіла на своїй сторінці в соцмережі Instagram.
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У неділю, 9 вересня, о 23:25 TARABAROVA у Києві народила первістка – хлопчика вагою 3,760 кг і зростом 55 см.
"23:25 – час, коли народилося наше щастя. Доброму серцю, мамам і всім, хто відчуває безмежну любов до дітей присвячується", – відзначила сама Світлана.
TARABAROVA – Добре серце, слухайте пісню онлайн:
TARABAROVA – Добре серце, текст пісні:
Доброму, доброму серцю...
Доброму, доброму...
Щастя, здається це просто слово
Кожному знайоме
Це новий світ – нове життя...
Щастя ще зовсім крихітного зросту
Обійми, коли не просто
На вушко – мамо, з тобою я...
Мамо з тобою я
А в нього добре серце
Як сонце воно сміється
Очі твої
Доброму, доброму серцю...
Доброму доброму...
А в нього добре серце
Воно тремтить пташкою б'ється в мені
Хай світить йому лиш теплеє сонце
Доброму, доброму серцю...
Доброму, доброму серцю...
Світить завжди лиш теплеє сонце
Доброму, доброму серцю...
Доброму, доброму серцю...
Світить завжди лиш теплеє сонце
Щастя мені посміхається вранці
Щічки ямочки, як у казці
Очі татові в нього – так!
І не знаю любові сильніше на світі
Обіймів сильніших на світі
Щастя – це наші діти
А в нього добре серце
Як сонце воно сміється
Очі твої
Доброму, доброму серцю...
Доброму доброму...
А в нього добре серце
Воно тремтить пташкою б'ється в мені
Хай світить йому лиш теплеє сонце
Доброму, доброму серцю...
Доброму, доброму серцю...
Світить завжди лиш теплеє сонце
Доброму, доброму серцю...
Доброму, доброму серцю...
Світить завжди лиш теплеє сонце
Доброму, доброму серцю...
Доброму, доброму серцю...
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