Сонячна TARABAROVA показала кадри з нової фотосесії

Українська співачка Світлана TARABAROVA потішила фанатів ніжною зйомкою.

28-річна Світлана TARABAROVA, яка чекає на свого первістка, активно веде профіль в соцмережі Instagram. Там за зіркою стежать понад 198 тисяч осіб, які у захваті і від творчості співачки, і від її сонячної зовнішності. Нещодавно Світлана поділилась з фанатами карами з останньої ніжної зйомки від талановитого фотографа Романа Пашковського.

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"Настрій. 1...2...3..4...5...6.....хочу запам‘ятати себе такою, спокійною і щасливою", – зазначила зірка в описі.

Гортайте галерею:

Публикация от @tarabarova 22 Авг 2018 в 12:18 PDT

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