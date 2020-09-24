Світлана Тарабарова народила доньку і випустила пісню "Сонечко"

Українська співачка Світлана Тарабарова народила другу дитину та презентувала нову пісню "Сонечко". Слухайте онлайн на Радіо МАКСИМУМ!

Популярна українська виконавиця Світлана Тарабарова потішила фанатів хорошими новинами про народження другої дитини, а також вихід новенької композиції "Сонечко". Одна із найсвітліших співачок українського шоу-бізу вже взяла за чудову традиції присвячувати своїм дітям пісні. У вересні 2018 вона народила сина та випустила трек "Добре серце", а 23 вересня 2020 у світ з'явилась донечка та пісня "Сонечко".

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"Дякую, сонечко, що ти в мене є! 23.09 о 18:55, 54 см, 3560 г, дівчинка. Ми готувалися до зустрічі із тобою. Нехай пісня #СОНЕЧКО стане оберегом для тебе на все життя. Стільки тепла і любові в ній, а відео ми взагалі знімали всі 9 місяців", – поділилась Тарабарова на своїх соцмережах, прикріпивши радісне фото з пологового. Вона також додала, що встигла знятись у новому реаліті під назвою "Декрет вже не секрет", який незабаром вийде на екранах.



Світлана Тарабарова – Сонечко, дивитись кліп онлайн:

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