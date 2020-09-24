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Світлана Тарабарова народила доньку і випустила пісню "Сонечко"
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Українська співачка Світлана Тарабарова народила другу дитину та презентувала нову пісню "Сонечко". Слухайте онлайн на Радіо МАКСИМУМ!
Популярна українська виконавиця Світлана Тарабарова потішила фанатів хорошими новинами про народження другої дитини, а також вихід новенької композиції "Сонечко". Одна із найсвітліших співачок українського шоу-бізу вже взяла за чудову традиції присвячувати своїм дітям пісні. У вересні 2018 вона народила сина та випустила трек "Добре серце", а 23 вересня 2020 у світ з'явилась донечка та пісня "Сонечко".
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"Дякую, сонечко, що ти в мене є! 23.09 о 18:55, 54 см, 3560 г, дівчинка. Ми готувалися до зустрічі із тобою. Нехай пісня #СОНЕЧКО стане оберегом для тебе на все життя. Стільки тепла і любові в ній, а відео ми взагалі знімали всі 9 місяців", – поділилась Тарабарова на своїх соцмережах, прикріпивши радісне фото з пологового. Вона також додала, що встигла знятись у новому реаліті під назвою "Декрет вже не секрет", який незабаром вийде на екранах.
Світлана Тарабарова – Сонечко, дивитись кліп онлайн:
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