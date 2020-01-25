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Світлана Лобода завела мережу відвертим знімком у крихітному бікіні

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Світлана Лобода - фото 1
Світлана Лобода / instagram

Сексуальна українська співачка Світлана Лобода, яка влаштувала собі відпочинок біля океану, не зізнається де саме проводить час, але все ж регулярно звітує в Instagram про те, як проводить відпустку. Красуня опублікувала чергове спекотне фото, як ти точно оціниш!

Світлана Лобода регулярно радує свої шанувальників гарячими знімки, зроблені серед пальм і блакитних хвиль, показуючи свою витонченою фігуру у всій красі.

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Так, цього разу зірка опублікувала ефектні пляжні фото, на яких постала перед підписниками у крихітному бікіні. Такий відвертий наряд вигідно підкреслив апетитні сідниці красуні, адже купальник практично нічого не прикриває.

Крім цього, артистка вміє красиво позувати, а коли навколо білосніжний пісок і блакитна вода, знімки виходять просто чудові:

Світлана Лобода завела мережу відвертим знімком у крихітному бікіні - фото 382060

Світлана Лобода завела мережу відвертим знімком у крихітному бікіні - фото 382061

Світлана Лобода завела мережу відвертим знімком у крихітному бікіні - фото 382062

Світлана Лобода завела мережу відвертим знімком у крихітному бікіні - фото 382063

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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