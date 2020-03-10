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Світлана Лобода завела мережу гарячим фото в купальнику

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Світлана Лобода - фото 1
Світлана Лобода / instagram

Сексуальна українська співачка Світлана Лобода показала розкішну фігуру у відвертому купальнику з леопардовим принтом. Пікантні знімки красуня опублікувала на особистій сторінці в Instagram.

На свіжих спокусливих фотографіях Світлана Лобода позує в ефектному сценічному купальнику з глибокими вирізами, які лише вигідно підкреслили апетитні форми зірки. Образ завершували стильні блакитні лакові черевики.

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У кадрі співачка акцентувала увагу на своїх довгих струнких ніжках. І шанувальники не змогли стримати своїх емоцій, засипавши красуню компліментами у коментарях під фото.

Світлана Лобода завела мережу гарячим фото в купальнику - фото 391136

Світлана Лобода завела мережу гарячим фото в купальнику - фото 391137

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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