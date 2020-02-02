Світлана Лобода спокусила стрункими ніжками у відвертому бікіні

Епатажна українська співачка Світлана Лобода насолоджується довгоочікуваним відпочинком на березі океану. Але красуня не забуває демонструвати свою витончену фігуру, а заодно і колекцію відвертих купальників.

На свіжому спокусливому знімку в Instagram Світлана Лобода постала на березі океану. Артистка позує на білосніжному піску в чорному сексуальному бікіні, показуючи свої спокусливі вигини і довгі стрункі ноги в усій красі.

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Як завжди, зірка доповнила свій образ сонцезахисними окуляри і трендовими прикрасами. "Вираз обличчя жінки набагато важливіший за її одяг", – по-філософськи прокоментувала фото Лобода.

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