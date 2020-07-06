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Світлана Лобода розбурхала мережу зухвалим образом у шкіряному наряді

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Світлана Лобода - фото 1
Світлана Лобода / instagram

Епатажна співачка Світлана Лобода часто ділиться з шанувальниками ефектними та спокусливими образами. Цього разу артистка показала в Instagram свій новий зухвалий лук.

Так, 37-річна Світлана Лобода позує в чорній майці, яка прикрашена паєтками, а також коротких шкіряних шортиках. На верх зірка накинула байкерську куртку-косуху. Відзначимо, що співачка приміряла предмети гардероба від світових брендів – наприклад, куртку від Versace за 2 992 євро, а топ – від Saint Laurent.

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Яскравий образ Лобода доповнила великими сережками-кільцями і стриманим макіяжем. "Гуляти підемо?" – підписала кадр Лобода.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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