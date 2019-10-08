Світанок: вийшов трейлер постапокаліптичного серіалу від Netflix

Netflix виклав повноцінний трейлер постапокаліптичного серіалу Світанок, який є молодіжною версію Mad Max з вкрапленнями The Walking Dead. Проєкт заснований на однойменній серії коміксів Брайана Ральфа.

Серіал починається як звичайна молодіжна драма/комедія, в якій "ботан" Джош Вілер намагається освоїтися в новій школі. Спочатку все йде не дуже вдало, проте коли герой знаходить дівчину своєї мрії, відбувається щось жахливе. Ядерний вибух не тільки знищує звичний світ, але й перетворює вцілилих дорослих на якусь подобу зомбі.

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Підліткам доводиться взяти ситуацію у свої руки. У підсумку головний герой за допомогою нових друзів – пацифіста Веслі Фістса і дівчинки-піроманки Анжеліки, вирушає на пошуки зниклої подруги Сем Дін.

Шоураннер проєкту – Арон Елі Колейт, відомий своїми роботами над серіалом NBC "Герої" і коміксами Ultimate X-Men. Прем'єра першого сезону серіалу Світанок у складі 10 серій відбудеться на платформі Netflix 24 жовтня 2019 року.

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