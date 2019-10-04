Фільми, які гидко дивитися, а кинути – шкода (18+)

Періодично кожного з нас тягне на щось ризиковане, небезпечне, моторошне, і це абсолютно нормально! Брак адреналіну – він такий. Перед вами добірка не найприємніших стрічок.

Машиніст

Безсоння привело Тревора Рєзніка до сильного виснаження, він не спить вже цілий рік. Колеги цураються його. Єдина людина, що підтримує відносини з Тревором – це повія Стіві. Одного разу на заводі, де працює Тревор відбувається нещасний випадок. Через нього його друг Міллер потрапляє під рухомі частини верстата і втрачає руку.

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Стрингер

Луїс Блум в гонитві за наживою, не цурається ніякої роботи. Одного разу він стає свідком злочину і бачить, як працює оператор. Дізнавшись ціну такого репортажу з місця подій, Луїс теж стає стрингером – нічним мисливцем за гарячими новинами. Його холоднокровність, розважливість швидко допомагають йому "зробити" собі ім'я.

Ліки проти здоров'я

Молодого співробітника великої компанії Логхарда направляють до швейцарського оздоровчого центру за керівником Пемброком. Загублене містечко в Альпах оповите темними легендами, пацієнти виглядають доволі щасливими, але, як кажуть, вибратися звідти неможливо.

Будинок, який побудував Джек

Джек збирається звести будинок своєї мрії. Обрано місце, закуплені матеріали, зроблене креслення. Але будівництво не влаштовує Джека, він зносить всі будівлі і починає заново. Одного разу на шляху до своєї мрії Джек зупиняється на узбіччі. Якась дамочка дуже просить допомогти зі зламаною машиною. Виконуючи доручення надмірно балакучої дами, Джек втрачає самоконтроль і змушує її замовчати... назавжди.

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