Світ згадує перший гол легендарного Мессі

Сьогодні 1 травня світ відзначає пам'ятну для спорту дату: у 2005 році молодий аргентинський футболіст, вихованець футбольної академії "Барселони" Ліонель Мессі забив свій перший гол у "дорослому" футболі.

Саме 1 травня 2005 року 17-річний Ліонель Мессі на останніх хвилинах матчу вийшов на заміну.

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"Барселона" грала проти команди "Альбасете" з однойменного міста. Саме тоді Мессі зумів відзначитися своїм першим голом у дорослому футболі, перекинувши воротаря після передачі Роналдіньо.

Варто зазначити, що в цьому ж матчі Мессі вже вдавалося закинути м'яча у ворота, знову ж перекинувши воротаря після передачі Роналдіньо. Однак цей гол не зарахували через офсайд, якого, судячи з усього, насправді не було.

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