PlayStation у поміч: в Toyota вигадали, як залучити покупців до придбання нової Yaris

Іспанський офіс Toyota та компанія Sony Interactive Entertainment анонсували спецверсію зарядженого хетчбека Yaris GR Sport під назвою GT7 Edition, присвячену виходу гри Gran Turismo 7. Покупцям таких автомобілів подарують консоль PlayStation 5.

Під капотом Yaris GR Sport стоїть стандартна 100-сильна гібридна силова установка на базі півторалітрового турбомотора, пише carthrottle.

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Основна відмінність від простого Yaris – перекроєне шасі зі зменшеним на 11 міліметрів дорожнім просвітом, амортизаторами Sachs Performance та посиленим стабілізатором поперечної стійкості. У салоні машини – спортивні крісла з комбінованим оздобленням та декоративні вставки "матовий хром".

Крім запуску GR Sport GT7 Edition, Sony Interactive Entertainment в особі бренду PlayStation стане одним з головних партнерів монокубку Toyota Gazoo Racing Iberian Cup, організованого за підтримки Toyota Spain, Toyota Caetano Portugal та Motor & Sport Institute. Чемпіонат стартує в останній вихідний березня 2022 на Ралі Азорських островів. Його учасники виступатимуть на однакових Toyota GR Yaris RZ.

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