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У мережі показали трейлер геймплею гри за мотивами Дюни

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На нас очікує гра за мотивами серії романів Дюна - фото 1
На нас очікує гра за мотивами серії романів Дюна

Французька компанія Shiro Games представила перший трейлер гри Dune: Spice Wars. Вона ж випустила гру Northgard, сюжет якої заснований на скандинавській міфології.

"Dune: Spice Wars" – це стратегія у реальному часі. Тобто гра, в якій відсутня черговість ходів. Про це пише Hypebeast.

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У ній є 4X-елементи: eXplore, eXpand, eXploit, eXterminate, що перекладається як "вивчай, розширюй, експлуатуй, знищуй". Дія розгортається у всесвіті, створеному американським письменником Френком Гербертом. Одна з ключових локацій – планета Арракіс, мешканці якої видобувають особливу речовину, відому як пряність та необхідну для космічних польотів.

На сайті "Dune: Spice Wars" повідомляється, що гравці мають "очолити свою фракцію і боротися за контроль і панування". Але політичні інтриги – не єдина небезпека. Розробники не забули і про піщаних хробаків, з якими доведеться битися, щоб вижити.

Вихід гри був анонсований на церемонії вручення Game Awards у 2021 році. Очікується, що вона вийде наприкінці 2022 року, але точна дата наразі не відома.

Нагадаємо, у вересні минулого року на екрани вийшов фільм Дені Вільньова за мотивами "Дюни". Головні ролі у ньому зіграли Зендая, Тімоті Шаламе, Оскар Айзек. Екранізація отримала номінації на премію BAFTA та "Оскар".

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