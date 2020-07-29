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Світ Юрського періоду: Крейдяний табір: тизер нового мультсеріалу

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Трейлер серіалу "Світ Юрського періоду: Крейдяний табір" - фото 1
Трейлер серіалу "Світ Юрського періоду: Крейдяний табір" / ITC.ua

У мережі з'явився трейлер до нового анімаційного серіалу "Світ Юрського періоду: Крейдяний табір" (Jurassic World: Camp Cretaceous) від творців "Пінгвінів Мадагаскару". Дивіться тизер онлайн на Радіо МАКСИМУМ!

Стрімінговий сервіс Netflix не забуває і про свою юну аудиторію, тож нещодавно потішив тизером нового мультсеріалу "Світ Юрського періоду: Крейдяний табір" (Jurassic World: Camp Cretaceous), який вийде на платформі вже 18 вересня. Всього у першому сезоні буде 8 епізодів.

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Над новинкою попрацювали Лейн Луерас (мультсеріал "Кіт у чоботях") та Скотт Крімер (мультсеріал "Пінгвіни Мадагаскару"), тож варто очікувати щось справді особливе.

Сюжет розповідає про 6 підлітків, які опиняються у тому ж неймовірному парку зі знаменитих фільмів "Світ Юрського періоду". Тут на них чекають не лише дивовижні речі, а й небезпека, адже діти опиняються на протилежному боці острова Ісла Нублар саме у той час, коли динозаври починають тікати.

Світ Юрського періоду: Крейдяний табір, дивитись трейлер мультсеріалу онлайн:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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